Bilardo podría volver a UNO: "Tiene ganas", dicen su familia

Carlos Salvador Bilardo volvió a ser tendencia desde La Plata. Es que tras el partido de Gimnasia con Universitario de Perú, en el debut del Grupo G por la Copa Sudamericana, el técnico visitante, Jorge Fossatti, le mandó un mensaje muy especial al DT.

“Tal vez no sea su casa pero hay un colega mío, ciudadano ilustre de la Ciudad y del lado de enfrente, que no quiero dejar de saludar porque hace mucho no lo veo. Lo único que hago es rezar por su salud, le mando un abrazo enorme”, declaró Fossatti en conferencia de prensa.

En este contexto, el hermano del Narigón, Jorge Bilardo, habló durante esta tarde sobre lo ocurrido. En primer lugar, quiso agradecer las palabras del director técnico uruguayo.

Luego, aseguró que la familia ya se encuentra trabajando para llevar a Bilardo a UNO. “Estamos pensando en llevar a Carlos a la cancha, tiene ganas. Así que, estamos hablando para llevarlo primero al Country también y después salimos para UNO”, explicó Jorge en declaraciones radiales.

“Vamos a ver cómo nos manejamos para ir a la cancha. Carlos tiene ganas y lo queremos llevar”, sumó el hermano del ex DT de la Selección Argentina. Por supuesto y como era de esperar, el pueblo pincharrata enloqueció con la noticia.

Carlos Bilardo se encuentra rodeado de su familia, amigos y quienes fueron sus dirigidos. Transita el síndrome de Hakim-Adams por el que está bajo tratamiento y control médico.