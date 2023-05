Cristina Kirchner, contra la Corte por suspender las elecciones en San Juan y Tucumán: "Ya se salieron con la suya"

La vicepresidenta Cristina Kirchner embistió contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán al decir que "ya se salieron con la suya".

Además pidió que permitan que se realicen los comicios en Tucumán después que Juan Manzur anunciara que bajaba su candidatura a vicegobernador de Tucumán, precisamente lo que había dado origen a la presentación judicial que dio lugar a la actuación de la Corte.

Ya se salieron con la suya, hicieron la doble:



1. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán;



2. Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 12, 2023

"Ahora ya no tienen excusas. Dejen votar a Tucumán. Dejen votar a los tucumanos y las tucumanas en paz. YA", concluye el mensaje que la ex jefa de Estado subió esta mañana a su perfil en Twitter.

El posteo comienza diciendo, en referencia a los integrantes de la Corte, que "ya se salieron con la suya, hicieron la doble: 1. Cautelares contra el peronismo en San Juan y Tucumán; 2. Tapadera del escándalo de Rosatti y su enriquecimiento ilícito que estaba siendo denunciado por un funcionario de la Corte en la Comisión de Juicio Político, el mismo martes y a la misma hora que sacaban el fallo suspendiendo las elecciones provinciales".