VIDEO. Rossi apuntó contra la Justicia y picante cruce Cristina-Lousteau

La primera presentación informativa del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el Senado estuvo signada durante sus casi 6 horas de duración por el conflicto de poderes que decantó el fallo de la Corte Suprema que suspendió este domingo las elecciones en San Juan y Tucumán y la renovada embestida oficial contra la Justicia, que provocó duros cruces con la oposición.

“En el Senado, Rossi está a punto de decir que la inflación del 104% anual también es culpa de la Corte”, ironizó pasado el mediodía, a través de sus redes sociales, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo. Al momento de hacer uso de la palabra en el recinto, el precandidato a gobernador mendocino tampoco se quedó atrás: como otros pares de la oposición, intentó cruzar los ataques del ministro coordinador y de senadores oficialistas, como José Mayans (jefe del bloque de FdT), al máximo tribunal.

El jefe de Gabinete no dudó en calificar de “partido judicial” a un supuesto grupo en el que incluyó a jueces, fiscales y camaristas que en supuesta connivencia con dirigentes opositores estarían detrás del “lawfare” contra Cristina Kirchner, que lo observaba atentamente desde el estrado.

Es que la estrategia del oficialismo parece ser la misma desde el último martes cuando el titular de la Corte, Horacio Rosatti, en un evento empresario reclamó elípticamente al Gobierno cuidar el valor de la moneda y cuando se conoció la resolución que frenó los comicios en las provincias norteñas. Se intenta, en este sentido, tachar de improcedente el involucramiento del presidente de la Corte en cuestiones económicas del Ejecutivo y en vincular el accionar del alto tribunal con las propias necesidades electorales del mayor frente opositor. El formoseño Mayans, en este sentido, apuntó contra el jurista santafesino al reclamarle “por qué no le dijiste a Macri cuando emitió una base monetaria del 84% que es lo que recibimos”.

El también formoseño Luis Naidenoff (JpC) salió a rebatir los cuestionamientos a los miembros del alto tribunal, al considerar que “es muy fácil patear la pelota a la Corte cuando el atropello y creerse el dueño de todo está en el que ejerce el poder en la provincia ¿Por qué hoy arremeten y se sienten muy cómodos con la idea de la proscripción? Porque usted ministro viene a poner la cara por un gobierno que fracasó”. Luego arremetió contra el propio Alberto Fernández al que consideró que “tiene el trato que le dispensa el propio gabinete de un ex presidente en ejercicio”.

Los integrantes de la coalición opositora machacaron sobre la cuestión económica, la alta inflación, por la propia ineficacia del Gobierno e incluso preguntaron al ministro coordinador si el Ejecutivo iba “a pesificar los ahorros en dólares de nuestros jubilados”, en referencia a la canje de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses que acaba de implementar Economía.

Un cruce que se hizo viral

La sesión informativa tuvo un aperitivo antes de que Rossi comenzara a contestar preguntas de la oposición sobre el informe de gestión. Se trató de un picante pase de facturas entre Cristina Kirchner y el radical Martín Lousteau . Todo sucedió cuando la titular de la Cámara abrió la jornada con pocos legisladores presentes en el recinto, y causó la reacción del precandidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio, quien le reprochó a la Vice con fuerte tono que debía esperar el quórum para dicho protocolo.

Fue así que Cristina le contestó desde el estrado: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy”, a lo que el legislador radical le contestó: “Deberían aprendido de economía también”, haciendo referencia a la actual crisis. Pero rápida de reflejos, la Vice le espetó: “Me enseñaste vos con la 125”, haciendo alusión a la resolución que creaba las retenciones móviles y que gatilló el conflicto con el campo que tuvo en vilo al primer gobierno cristinista. Esa reglamentación había sido creada por el entonces ministro Lousteau y fue defendida fervientemente por la entonces presidenta. Ahora, chicana mediante, parecería hacer una suerte de tardía autocrítica sobre esa iniciativa.

Mientras, en un momento de la sesión Rossi observando sonrisas del radical Lousteau y del exruralista Alfredo de Angeli (PRO), volvió sobre la polémica resolución 125, de 2008, al ironizar que “los veo a los dos reírse, qué cantidad de problemas me hubiera ahorrado en mi vida política cuando me acuerdo de la 125. Simplemente es una referencia amigable”.

El funcionario atribuyó la escalada inflacionaria de los últimos meses -hoy el Indec informará un número de abril que podría acercarse al 8%-, a la falta de reservas en el Banco Central porque, a su entender, esta escasez provoca el temor de una eventual devaluación en los formadores de precios que luego decidirían remarcar los precios. No es la misma argumentación, vale decir, de otros integrantes del Gobierno que, por ejemplo, argumentan que el fenómeno “es multicausal”.

Luego reivindicó números positivos de empleo al asegurar que “el último dato consolidado que tenemos de desocupación es del 6,3% en el último trimestre del año pasado, muy por debajo del que nos encontramos en 2019”; también destacó el “récord de exportaciones de poco más de US$ 88.000 millones”. Pese al boom de precios en las commodities que decantó la guerra en Ucrania, el Gobierno no logró alcanzar la meta de exportaciones de US$ 100 mil millones y producto de las mayores importaciones en energía, por caso, la balanza comercial se redujo notoriamente durante el período.

Hacia el final, el ministro coordinador volvió a cargar contra el alto tribunal y a remarcar que éste forma parte de un engranaje que tiene por objetivo la “proscripción” de la Vicepresidenta. “Los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial”, insistió.

Para el radical riojano Julio Martínez el ataque del Ejecutivo contra el Poder Judicial es parte de “la agenda de venganza y de impunidad es lo más importante que tiene y lo único que funciona de este Gobierno”. Los cruces por la actuación de la Justicia se sucedieron casi hasta el final. Ya no estaba la Vicepresidenta observando el debate que, desde antes del receso, había dejado su lugar a la santiagueña Claudia Abdalá de Ledesma.

El ministro coordinador volvió a hablar de la “proscripción” de Cristina