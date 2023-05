VIDEO. Bianca Giannini, la platense que es bicampeona del Brazilian Jiu Jitsu

La platense Bianca Giannini se consagró bicampeona del Brazilian Jiu Jitsu, uno de los eventos más destacados y disputados de la Confederación Brasilera de Jiu Jitsu (CBJJ).

En su cuarta participación, la platense vuelve al país con otra medalla, al igual que el año pasado, cuando enfrentó a la elite de su categoría. Es un arte marcial que se abre gracias a las MMA, donde alguien más liviano enfrenta a otro más pesado.

En su Instagram, destacó: "Otro año más llevando esta medalla para casa, con una felicidad enorme y mucha emoción por la recta final que está faltando en este ciclo".

En declaraciones a EL DÍA, Bianca aseguró: "Soy de La Plata, practico este deporte hace ocho años. El Jiu Jitsu es un arte marcial, que también es muy utilizada para defensa personal, y está la parte deportiva y competitiva que es la que hacemos nosotros y enseñamos. Se practica cuerpo a cuerpo, se precisa de algún compañero más para hacer las técnicas".

"Empecé haciendo MMA y después de unos años me volqué para el Jiu Jitsu con kimono. Me he lesionado las rodillas, los brazos, pero nada super grave que me haya impedido continuar", agregó.

En ese sentido, haciendo un paralelismo con el pasado, aseguró: "Lo practican más hombres que mujeres, hoy en día hay más mujeres que se animaron a practicarlo. Antes entrenaba sola con hombres y hoy hay muchas chicas que son 'faixa blanca', que entrenan y compiten".

"Es increíble el crecimiento que tuvo este deporte en el país", destacó. "Compito internacionalmente en Brasil y Estados Unidos, desde el lado de ser argentina es un poco diferente. Es raro para ellos porque es su deporte, entonces les llama la atención y dicen 'no puede ser que haya una argentina y gane'. Pero ir y ganar es un orgullo tremendo para mi", expresó.

"Entreno de lunes a viernes, entre tres a cuatro horas al día. También doy clases para adultos los lunes, miércoles y viernes", aseguró. "Mi vida social es esto, por afuera de acá no existe. Todo lo que hago es pensando en entrenar y competir", indicó.

"Es un deporte inclusivo, hay chicos de 12 años a hombres de 50 años, por ejemplo. En su momento, ahora no está viniendo, también venía un chico no vidente", explicó ante la consulta del alumnado.

"Hay gente que se super engancha. Vienen porque les gusta luchar y sacan una parte de su personalidad, a algunos no les gusta tanto y priorizan la técnica, mientras que otros vienen por lo social, que es lo que genera el grupo de acompañar e ir a los torneos", confió.