Espert, precandidato a presidente por Juntos

Se acabó una de las intrigas del escenario político, y arranca un periodo de cálculos, estimaciones y encuestas entre los “halcones” de Juntos por el Cambio: el doctor en Economía y diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, se lanzó como precandidato a presidente de la Nación por el principal armado opositor. El anuncio fue realizado en la Feria del Libro tras la presentación de su último libro “La Argentina Deseada”.

“En mis recorridas por el país me he dado cuenta de que los problemas que tiene la gente son cada vez más profundos. Y que no podemos sacar adelante a la provincia de Buenos Aires sin sacar adelante al país” sostuvo el economista, que había barajado postularse como gobernador: “durante muchos años de mi vida me ha tocado denunciar, criticar planes y medidas económicas miserables que nos llevaron de un fracaso a otro. Ahora quiero ser yo el que dé buenas noticias y luche para estar en el camino correcto. Por eso, quiero ser presidente. Quiero sacar al país adelante y que logremos nuestra Argentina deseada”.

Está por verse si la irrupción de Espert suma votos propios a la interna de JxC, o si se los resta a opciones también identificadas con la centroderecha como la de Patricia Bullrich.

“La Argentina Deseada” fue presentado por el periodista Luis Novaresio ante presencias como las del periodista Luis Rosales, Hugo Bontempo de la UCEDE, Daniel Iturralde del PAN y Luis Green de Republicanos Unidos.

Además, asistieron el senador Martín Lousteau, los diputados nacionales Fernando Iglesias, Martín Tetaz, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López y la diputada provincial Maricel Etchecoin.