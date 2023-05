En La Pampa, Fernández alentó al Frente de Todos y volvió a atacar a Milei

Un día después del triunfo en su reelección del gobernador Sergio Ziliotto, el presidente, Alberto Fernández, visitó La Pampa para inaugurar un centro de políticas de Género en Santa Rosa, al tiempo que cuestionó a su antecesor Mauricio Macri y atacó con dureza al líder de la Libertad Avanza, Javier Milei.

En su discurso frente al público presente, el mandatario argentino lanzó un claro ataque contra Javier Milei: “Toda la prédica es de que estamos muertos. Ha aparecido un personaje, un energúmeno, y los medios hacen todo lo posible para mostrarlo en un lugar preponderante de la política”.

“Dice barrabasadas, está a favor de la venta de órganos, quiere derrumbar el Banco Central y dolarizar. Pero cuando sus candidatos van a las elecciones, muestran lo que realmente son”, afirmó, en alusión al resultado en las urnas en las últimas elecciones provinciales.

El presidente también la emprendió contra la oposición al señalar que son “los que quieren hacer creer que tienen la solución a los problemas que ellos han creado. El pueblo no se equivoca”, dijo después, en referencia a las elecciones que consagraron el triunfo del peronismo en La Pampa y aprovechó para felicitar a Ziliotto y al intendente de Santa Rosa, quien también fue reelecto en su cargo.

“Felicitaciones, maestro, has tenido un gran triunfo” le dijo el presidente a Ziliotto, y luego agregó: “Felicitaciones a los pampeanos y pampeanas han sabido elegir muy bien. Nos dieron un día de alegría ayer en un momento donde toda la prédica es que estamos muertos y no tenemos posibilidad de ganar”.

En su visita a Santa Rosa, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la ministro de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Santiago Maggiotti y el intendente local, Luciano di Napoli.

Fernández destacó además en su discurso el rol del Estado: “El mercado no lo regula todo” y en referencia al Centro Territorial de Políticas de Género que estaba inaugurando, aseveró: “Estas obras al mercado no le importan, porque no da utilidad. El mercado no se ocupa de eso. Es el Estado, cuando está presente, el que resuelve los problemas de la gente”, dijo al responderle a los liberales que cuestionan su política.