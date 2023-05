Tras lanzar críticas en La Plata, Martín Guzmán redobló la apuesta contra las medidas de Massa

El exministro de Economía, Martín Guzmán, participó en La Plata esta semana del homenaje al distinguido profesor Guillermo Hang (padre), titular de la cátedra de Socioeconomía de la Facultad de Ciencias Agrarias y forestales, por su jubilación de las aulas (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-5-16-4-29-21-guzman-contra-la-suba-de-tasas-y-por-las-paso-politica-y-economia). Y allí aprovechó para lanzar duras críticas a las medidas que anunció Sergio Massa días atrás en medio de la escalada inflacionaria y la disparada del dólar blue.

Ahora, tras la charla sobre lineamientos de la macroeconomía y del presente de la Argentina que brindó en nuestra ciudad, hizo su primera aparición en los medios luego de mucho tiempo. Y volvió a disparar contra el actual titular del Palacio de Hacienda. "Yo no lo hubiera hecho de ninguna manera", sentenció Guzmán.

En ese sentido agregó: "Casi un mes después de la salida, cuando asume el actual ministro, ahí hay un factor ordenador de la política que es: paramos de golpearnos entre nosotros y se apoya al ministro. Eso es bueno. Después se han dado una combinación de factores externos y de políticas económicas propias que ha llevado a una situación que hoy sabemos todos que es bien difícil, con una inflación que ha crecido fuerte". En la entrevista que le dio a Radio Con Vos, el ex funcionario hizo hincapié en tres medidas, entre las cuales dijo tener "una visión distinta" y aseguró que "llegado el momento en el que tenía que decidir", eligió "otra cosa".

Guzmán explicó: "Pasa eso con la venta de los bonos del sector público al privado a precios de entre 20 y 25 centavos. Eso es equivalente a endeudarse en dólares a tasas muy altas. No lo hubiera hecho de ninguna manera, porque deshace un poco de la reestructuración de deuda de 2020 y daña la sostenibilidad de la deuda, que es un pilar para la estabilidad del país". También criticó la suba de la tasa de interés, que el Banco Central elevó al 97% anual por el aumento de la inflación y la falta de dólares. Sobre este tema indicó: "Nosotros tuvimos una disputa muy fuerte con el FMI, que quería que subiéramos muchísimo la tasa de interés y yo decía: si subimos todo esto la tasa de interés no va a bajar la inflación, va a subir, porque todo el mundo va a entender que la forma de que el Banco Central pague el mayor interés por las letras que emite, las Leliqs, va a ser emitiendo, con más inflación. Entonces, no sirve". Luego agregó que "esa es otra diferencia: la tasa de interés terminó subiendo muchísimo y pegando en la inflación... Y obviamente que tuviste un shock externo de gran magnitud que fue la sequía, que ha contribuido a esta situación", agregó.

El tercer punto en el que hizo foco fue al dólar soja: "No aumenta la producción de soja, sino que te cambia la estacionalidad de la liquidación". Y dijo que "cuando hacés el primero, hay un sector que le diste una ventaja sobre el resto de la economía. Que de pronto comienza a tener más liquidez, con menos necesidad de liquidar en el próximo. Es muy difícil salir del dólar soja, porque después tenés que dar otro dólar soja. Yo decidí no hacerlo en su momento". Asimismo destacó que en este tiempo "se pudo avanzar" en algunas medidas que él no había podido "como fue la segmentación de los subsidios energéticos o el hecho de que la política fiscal se pudo empezar a encauzar, que era un problema".

Por otro lado manifestó que "a partir del año que viene se van a empezar a ver y ya se están viendo efectos de algunas de las políticas que redundan en un mayor ingreso de divisas a la Argentina", al tiempo que respondió a la carta que Cristina Kirchner publicó en las redes sociales en las que reafirma su intención de no ser candidata: "No es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserven aptitud electoral". Además agregó: "También hay otra gente que no acordó con el Fondo y tampoco se puede presentar a las elecciones", chicaneó Guzmán.

Guzmán en La Plata

Cabe recordar que Martín Guzmán estuvo en La Plata y realizó fuertes posicionamientos sobre las nuevas medidas económicas de su sucesor, quien las anunció tras darse a conocer las cifras de la inflación de abril con un 8,4 por ciento. El ex funcionario remarcó la necesidad de entender la económica desde una perspectiva social: “Tenemos grandes problemas sociales, un 40 por ciento de personas pobres y un 52 por ciento de las niñas y niños menores de 14 años en situación de pobreza”, detalló.

Mientras, se distanció de la decisión del equipo económico de elevar las tasas de interés, medida que evitó en su paso por la gestión publica a pesar de las “exigencias del FMI”, por su implicancia directa en la económica generando más inflación y mayor recesión, según explicó.

Sin embargo, destacó los aspectos positivos de la Argentina para pensar el desarrollo y el futuro, entre los cuales destacó la importancia que tiene el país a nivel mundial: “Desde la experiencia de política pública Argentina es un país que, desde los recursos humanos, físicos y de capital natural ocupa un lugar importante y por eso, cuando solicitás una reunión con autoridades de otros países podés concretarla”, explicó el exministro.

Guzmán no le esquivó a la situación política y pidió que “haya PASO para que sea la gente quien decida quien mejor los representa”. En esa línea, refirió a la situación que atraviesan los países de Latinoamérica, que “llevó a una fragmentación y crisis de representatividad que requiere de coaliciones para gobernar”.

En la misma jornada participaron del panel sobre granos y carnes los ingenieros Diego de la Puente y Adrián Bifaretti; para referirse a la semblanza del ingeniero Guillermo Hang la ingeniera Agustina Mendizabal y el doctor Pedro Carricart, los docentes del departamento de desarrollo rural y familiares de Hang.