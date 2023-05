Platense pactó una compra por Facebook pero cuando llegó lo encañonaron: le robaron U$S 2.000 y hasta el auto

Un chico de 23 años, estudiante de una fuerza de seguridad, junto a sus dos cuñados y su suegro, todos de La Plata, vivieron ayer a la tarde una verdadera pesadilla en la localidad de Villa Domínico, en Avellaneda, adonde viajaron para concretar la compra de una moto. Allí se encontraron no con un vendedor, sino con un grupo de delincuentes. El joven sufrió el robo de su auto y dólares, mientras que sus acompañantes perdieron otras tantas pertenencias personales.

La secuencia se remonta a unos días atrás cuando la víctima, quien se identificó como Brian, contactó a un supuesto vendedor a través de la plataforma de compra y venta Marketplace, por Facebook, con el objetivo de comprar una moto Honda Tornado. Tras obtener el contacto en la red social, siguieron la charla por WhatsApp. "Hablamos. Le pedí más fotos y videos de la moto. Me mandó todo, hasta imágenes del tablero. La moto estaba", contó el chico.

"Viajamos ayer a la tarde. Fuimos en mi auto. Mis dos cuñados, mi suegro y yo", añadió el joven platense. Sin embargo, lo que no sabía era que la venta no era tal sino que se trataba de una treta delictiva. Al llegar al domicilio, fueron recibidos por el falso vendedor. Cuando descienden del auto, se les acercó un Chevrolet Onix del cual se bajó un grupo de sujetos. "Todos estaban armados ", detalló.

Allí, tras la exhibición de las armas de fuego, el grupo de platenses atinó a correr. Si bien se guarecieron a unos pocos metros, alcanzaron a sustraer las llaves del auto de Brian, un Volkswagen Gol Trend 2017. Y como si fuera poco, dentro del rodado estaba el dinero en efectivo para la compra de la moto: 2 mil dólares y unos 80 mil pesos. Todo se fue con el auto. Los delincuentes se alzaron también con dos teléfonos celulares y billeteras de sus víctimas.

"Llamamos a la Policía, que llegó en minutos. Pero no los siguieron, sólo se quedaron con nosotros. Luego fuimos hasta la Comisaría Séptima de Avellaneda, en donde realizamos la denuncia", afirmó la víctima.

"Lo que más quiero es que encuentren mi auto", pidió el joven de La Plata. Me quedó el número de teléfono de los ladrones pero me bloquearon de todos lados" lamentó. Por último, sostuvo que "En la comisaría tienen los datos, saben quienes son, pero dicen que no pueden hacer nada porque no tienen orden de allanamiento. Según me contaron, la semana pasada en un robo le pegaron un tiro en el hombro a una víctima".