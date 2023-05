De La Torre, contra la postulación de Larreta: “Que se baje y se deje de joder”

Luego de que Patricia Bullrich presentara a Néstor Grindetti como su único precandidato a gobernador, el senador bonaerense Joaquín de La Torre, quien aspiraba a pelear por la gobernación, se plegó detrás de la ex ministra de Seguridad, respaldó al intendente de Lanús y apuntó los cañones contra Horacio Rodríguez Larreta al que trató de “inspector de veredas”

“Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a Presidenta”, exclamó de La Torre en una presentación ante militantes de San Miguel, distrito que supo conducir.

Pero eso no fue lo único, el ex intendente levantó la apuesta y manifestó que “no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión”.

“Porque no somos tibios, siempre estuvimos en contra de cerrar las escuelas y de la cuarentena eterna, algo que impulsó el inspector de veredas en la foto con Kicillof y con Alberto Fernández durante un año”, añadió sobre las medidas de Larreta durante la pandemia.

Por otro lado, respaldó a Grindetti ya que “hace tres años que venimos diciendo que el próximo gobernador tiene que ser intendente y bonaerense”, indicó y aseveró: “No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más”.

“No vamos a resignar nuestras banderas, vamos a seguir siendo molestos. Vamos a seguir peleando para que la provincia y el país salgan adelante”, concluyó.