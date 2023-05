Cantilo: reclaman que una obra complica las ventas

Comerciantes de City Bell expresaron su malestar por las veredas que el Municipio está construyendo sobre la calle Cantilo, ya que dicen que la obra fue “inconsulta” y los está perjudicando en las ventas en un momento que es muy crítico para esa actividad económica.

“No nos preguntaron nada, ni nos prepararon para esto que hacen, los que no son comerciantes no entienden lo que es que te cierren las veredas”, sostuvo Diego, uno de los titulares de locales de esa zona. Como otros comerciantes de Cantilo, indicó que tiene compromisos de pagos a cuatro y seis meses, impuestos y alquileres por pagar y no sabe si reunirá el dinero para hacer frente. “Ahora, si nos van a pagar los alquileres y los compromisos que tenemos, está todo bien, pero eso no va a pasar”, agregó.

En ese sentido, se remarcó que las obras, aunque representen un progreso urbanístico para City Bell, tendrían que haber sido consultadas para consensuar el momento más oportuno para realizarlas.

“Podríamos haber evaluado que mes era el más conveniente para los comerciantes de Cantilo porque dos meses con los negocios cerrados y te fundís”, concluyó el comerciante. A modo de ejemplo indicó que una obra de arreglos del local que le llevó 20 días implicó que le costara mucho levantarlo.

”Estoy desde 2004 en el comercio de la zona, la obra es buenísima, pero las ventas están detonadas. Se postergaron por los 40 grados de calor que hizo en marzo, ahora están empezando a moverse, llega el frío y nos cierran la vereda”, se lamentó.

Para expresar sus perspectivas, los comerciantes hicieron una nota, en la que reunieron unas 100 firmas, que se presentará a las autoridades de City Bell. Remarcaron que el objetivo no es ir al choque, sino que se comprenda los perjuicios que se sufren por el estado de obra permanente. “No vamos a permitir que nos cierren los negocios”, se escuchó.

Una comerciante con dos locales en la zona expresó que ningún cliente quiere ir a comprar a un lugar que está en construcción.

”Vienen fechas importantes que esperamos mucho como, el Día del Padre, las vacaciones de invierno, el Día del Niño o el Día de la Madre; en esas fechas la gente circula”, apuntó la mujer que, aunque reconoció que va a quedar bonito, marcó que el “real” problema que tienen es la inseguridad.

Se indicó que en las últimas semanas hay pocas ventas y que la gente ya no pasea relajada por Cantilo, va por las calles laterales.

“Pasamos un momento triste, delicado y esto nos corta todo. A la gente le cuesta consumir y llegar a fin de mes y la que puede venir, opta por no hacerlo para no pasar por el polvo, encerrado”, afirmó la comerciante.

Los comerciantes observaron que la obra de las veredas suma inseguridad porque da miedo entrar a espacios que están cercados.

En ese contexto, calificaron que la actualidad que viven es peor que la pandemia.

”En mi caso la venta bajó en un 50 por ciento; llevamos dos meses así, se equivocaron y se atrasaron y nunca nos dijeron nada hasta que preguntamos. Arrancaron de un día para otro y sabemos que tardarían unos 7 meses”, indicó una comerciante.

Para peor los comerciantes observaron que se tardó dos meses para hacer una cuadra y está previsto hacer las veredas de toda la avenida Cantilo.

”Ya es una lucha vender, hacemos malabares todo el tiempo, por suerte tengo venta online y con eso zafo, si no vendería cero”, afirmó la comerciante.