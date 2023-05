El Presidente, el gran ausente; quiénes fueron subidos al escenario

Alberto Fernández no estuvo en el acto organizado por el kirchnerismo en Plaza de Mayo. Y no fue por decisión propia: el mandatario no recibió invitación para estar en el palco junto a Cristina Kirchner.

Por eso, tras participar durante la mañana en el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires, el Presidente se instaló desde la tarde de ayer en la residencia oficial de Chapadmalal, donde está previsto que permanezca durante el fin de semana largo. Otra gran ausente fue el embajador en Brasil y precandidato presidencial, Daniel Scioli, quien fuera vicepresidente de Néstor Kirchner. Anoche dijo que lo invitaron pero que no pudo ir.

Entre los referentes del albertismo si estuvo en el amplio escenario -los organizadores hablaron de 300 invitados- la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Otro ministro presente el de Obras Públicas, que daría el paso hacía el kirchnerismo.

Además, se vio a los representantes de los movimientos sociales que supieron alinearse con Alberto y ahora se muestran con el kirchnerismo: Emilio Pérsico del Movimiento Evita, y Daniel “Chuki” Menéndez de Barrios de Pie. Mientras, fueron contados con las manos los dirigentes sindicales presentes, y los que estaban cercanos a Cristina, como el bancario Sergio Palazzo.

MUY CERCA DE CRISTINA

Claro que todas las miradas estaban sobre los principales referentes del FdT que estuvieron cerca de Cristina. Por ejemplo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof -a quien el kirchnerismo lo quiere en la pelea nacional-; Máximo Kirchner, con una campera de Racing Club y acompañado por sus hijos y más atrás su exesposa, Rocío García; el ministro del Interior “Wado” de Pedro que, ni bien terminó el acto en la Plaza, lanzó por las redes un spot que lo muestran como candidato ¿en Nación?; y el ministro de Economía, Sergio Massa, que más temprano acompañó al Presidente a la catedral porteña por el Tedeum y que aún no se habría “bajado” de una precandidatura presidencial.

También se pudo ver al gobernador riojano, Ricardo Quintela, que está muy cerca políticamente de De Pedro.