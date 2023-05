Contra la Corte y el FMI: Cristina sin pistas electorales

Esquivando las definiciones electorales, Cristina Kirchner retomó un discurso agresivo contra la Corte Suprema de Justicia -lo calificó de “mamarracho” al actual tribunal- y contra el Fondo Monetario Internacional, reclamando una nueva revisación del acuerdo.

Fue en el marco de un día “no peronista”. Un cielo encapotado que descargó una lluvia persistente sobre la militancia apostada en la Plaza de Mayo y en las adyacencias fue el escenario de la “foto histórica” que buscó la vicepresidenta, como aquella del 9 de julio de 2015 al despedirse de su segundo mandato. Como aquella vez la expresidenta rememoró los “logros del pasado” pero en esta oportunidad dio indicios de un programa de gobierno con el que, avizora, podrían alcanzarse los éxitos, que asegura, caracterizaron a la “Década Ganada”. A diferencia de la movilización de hace poco más de 7 años, en la que mucha de la militancia había llegado por sus propios medios, la logística de la concentración fue mayormente motorizada por las agrupaciones kirchneristas, los intendentes y los movimientos sociales.

El mal clima, la persistente crisis económica -en el discurso de la Vice solo se hizo referencia al “problema de la distribución del ingreso” sin mencionar la palabra inflaciòn, tal como sucedìa en su paso por la Casa Rosada- y la falta de acompañamiento de la CGT forzaron ese dispositivo. Fue así que decenas de micros se apostaron por la avenida 9 de Julio y otros por el bajo porteño. Muchos de los manifestantes aguardaron hasta último momento dentro de los rodados para evitar mojarse.

Muchos de los que ingresaron a la plaza por el bajo porteño se quedaron apostados bajo la recova que se extiende a través de los edificios de la avenida Alem, guarecièndose junto a los familias sin techo que viven a la intemperie, vecinas de la beba fallecida hace dos meses a unos 50 metros de Balcarce 50.

Si bien hubo representantes de los sindicatos kirchneristas que hicieron una vigilia e incluso expusieron su frialdad hacia Alberto Fernández cuando, poco antes del mediodía, caminó a pocos metros de distancia rumbo a la Catedral metropolitana, no se observó el típico folklore y el color de anteriores movilizaciones del kirchnerismo. El mal tiempo apagó las brasas de las parrillas y así irrumpieron algunos “food trucks” que ofrecían comidas desde poco después del mediodía.

Pasadas las 14, las columnas de La Cámpora ingresaron a la histórica plaza y se posicionaron en derredor del escenario. Desde allí organizaron el ingreso al espacio circundante al estrado en el que habló la Vice. Las lluvias también fueron protagonistas de la jornada y terminaron forzando un adelantamiento de las actividades programadas. La exmandataria finalmente no tocó el perímetro de la Casa de Gobierno -se especulaba que hiciera tiempo en el despacho de Wado de Pedro- y una vez que bajó del helicóptero presidencial, viajó en auto hasta cerca del escenario. Eran las 15.40 cuando un oficial de su custodia hizo las veces de Josè Ignacio Rucci en la histórica bienvenida a Perón de 1972, y, paraguas en mano, la acompañó hasta la escalera del escenario. Unos 15 minutos antes las pantallas mostraron las imagènes de un video que recordó la asunciòn de Nestor Kirchner con algunas frases destacadas, como cuando se identificó como parte “de la generaciòn diezmada” de los ´70, en clave con el guiño que Cristina le hizo a Wado de Pedro la semana pasada, y cuando el fallecido expresidente cuestionó al FMI al considerar que “no sé puede volver a pagar deuda con el hambre de los argentinos”.

Luego la Vice dio paso a un discurso descontracturado, en el que por momentos tuvo un ida y vuelta con su feligresía como si protagonizara un recital. Pese a las canciones de “Cristina Presidenta” y “Una más y no jodemos más “, la exmandataria dejó en claro otra vez que no será candidata: “no se trata de una persona” para solucionar los problemas del país, remarcó. La mayor ovación la recibió cuando dijo no pertenecer a los poderes fácticos sino al “pueblo”.

Con agradecimientos, sorprendida por los relámpagos que iluminaban el horizonte pero sin percatarse que la lluvia fue continua durante casi toda su alocución, terminó de hablar a las 16.32. Casi una hora de discurso.

Detrás suyo Máximo Kirchner -acompañado por sus hijos-, De Pedro y Sergio Massa, se mostraron risueños. Son los tres dirigentes con quienes Cristina, al parecer, buscará articular la estrategia electoral. Axel Kicillof, separado unos metros de este grupo, también intentará protagonizar esta negociación.

Pero durante la víspera la Vice pareció contentarse con una nueva demostración de apoyo en la calle que, además, le sirve para conservar centralidad en una coalición oficialista afectada por la actual crisis. “Hoy demostró que hay conducción y se pudo llevar una foto con el pueblo”, resumió una funcionaria bonaerense que, corriendose el agua de la cara, intentó resumir el sentir de la militancia kirchnerista.