Condenaron a Fabio La Mole Moli por violencia de género

Ahora, el exboxeador fue declarado culpable de coacción contra su expareja. Así, recibió una pena de 2 años y 2 meses de prisión. Se llevó adelante la última audiencia del juicio por violencia de género en contra del exboxeador Fabio La Mole Moli.

La Cámara 12 del Crimen dio a conocer la sentencia contra el exdeportista: le dieron dos años y dos meses de prisión de manera condicional por el delito de coacción, por lo cual no quedará detenido. En tanto, Moli también fue absuelto de lesiones leves por prescripción y violación de domicilio por beneficio de la duda dentro del mismo proceso.

Por su parte, el exboxeador aceptó los cargos: "Ya se terminó, ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir ‘laburando’, porque tengo que mantener a mi familia. Ustedes ya escucharon lo que dije. Completamente de acuerdo con la sentencia”, declaró .

Asimismo, su exesposa confesó: “Yo viví violencia con él. Cuando nosotros nos juntamos, él tomaba alcohol y no sé si le afectaba o no, pero era violento, y después de que hice la denuncia, hubo una restricción y volvió a la casa. Y me echaba la culpa de haberlo dejado sin trabajo, me decía que había perdido todo por culpa mía... Todo era yo, él nunca se hizo cargo de nada. Siempre era lo mismo, continuamente”, contó Galiano.

En tanto, reveló que uno de los principales motivos por los que discutían fue cuando el exboxeador comenzó a exigirle un ADN a la hija de ambos, Marina. “Los golpes comenzaron cuando me decía que Marina no era su hija. Me vivía pegando para que yo le dijera quién era el padre de mi hija. Yo no vivía alcoholizada, sino que para estar aguantando trompadas, me tomaba un vaso de vino”, recordó, al tiempo que agregó: “No me pegaba cachetadas, fue a puños cerrado, con trompadas, en la cabeza o en los brazos”, describió conmovida.

Finalmente, Galiano insistió en el punto en que Moli siempre desconoció ser el padre de Marina. “No es cierto que Marina no sea hija de La Mole. Y estoy segura que en el fondo él sabe que ella es su hija”, dijo. Y se refirió a cómo esta situación afectó el vínculo familiar. “Mi hija está destruida porque él le echa la culpa de todo. Me dijo que por culpa de ella se destruyó la familia”, dijo.