Comenzó el juicio oral al ex intendente de Lincoln y otros ex funcionarios por "asociación ilícita y defraudación"

Este lunes por la mañana en Junín, comenzó el juicio oral y público al ex intendente de Lincoln Jorge Abel Fernández y a otros tres ex funcionarios (El ex contador municipal Walter Fernández, el ex tesorero Marcelo Porto y el ex secretario de Hacienda Mario Ruiz").

Todos ellos están “Asociación ilícita, Falsificación de instrumentos, Uso de instrumento ideológico falso y Defraudación contra la administración pública”.

Esta mañana, varios testigos presentaron sus testimonios propuesto por el Fiscal y los acusados.

En el juicio se prevén cuatro días de audiencias para que presten declaración los 48 testigos, entre los que se encuentran Eduardo Benjamín Grinberg, quien fuera presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires; Miguel Oscar Teilletchea, ex vocal del mismo ente; y Salvador Serenal, actual intendente de Lincoln.

Cabe recordar que Fernández ya cumplió dos años de prisión preventiva (el máximo posible para ese tipo de instancia).