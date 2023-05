Otra noche con olor a quemado y ojos irritados

Miles de vecinos pasaron otra noche con los “ojos que arden” y “olor a humo”, que aún persistían en las primeras horas de ayer. Tal como denunciaron antes de ayer, los mensajes siguieron llegando a la redacción de este diario.

Por caso, Liliana, frentista de la zona de 79 y 9, sostuvo que “el olor a humo no deja respirar y pica los ojos”. En ese sentido indicó que “proviene de la cantera a cielo abierto de la zona de las calle 19 y 85, como ya ha sucedido otros años”.

Además contó que anoche “dormía plácidamente y me despertó el terrible olor. Ayer (por el miércoles) llamé al 147, me tomaron el reclamo con el número 2787365, y acabo de reiterar el reclamo”, al tiempo que agregó: “La persona que me atiende me dice que no tiene acceso a tomar reclamos y que llame a los bomberos”.

Mientras que vecinos de la zona de 11y 73 manifestaron que “otra vez hay olor a basura quemada, igual que ayer. Es insoportable como ahoga”.

Ante la consulta de este diario, el Municipio confirmó que el humo se debió a un incendio en la cantera que abarca las calles 17 a 19 y de 86 a 90. El personal de las áreas de Control Ambiental, Protección Civil y la Delegación comunal, junto a los bomberos, mitigaron el foco.

Se aclaró que los residuos que quedan bajo tierra continúan encendidos y que se harían tareas preventivas para frenar avance.