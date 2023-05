Realizaron una asamblea interfacultades por el recorte de un programa de salud sexual

Ayelén Carranza convoca a una movilización contra el recorte del derecho al aborto que realizan los peronistas y radicales en la UNLP

Este martes se realizó una asamblea interfacultades en el predio del ex BIM 3, donde funcionan las facultades de Psicología y Humanidades, convocada por estudiantes y distintas agrupaciones , con el objetivo de enfrentar el recorte que lleva adelante la secretaría de Bienestar Estudiantil en el programa de salud sexual, con el que prestaba el servicio de interrupción voluntaria del embarazo y de interrupción legal del embarazo para los estudiantes.

En esa línea, la asamblea resolvió en unanimidad la convocatoria a una manifestación en las puertas del rectorado de la UNLP para el viernes 12 de mayo a las 12 horas para que se reactive el programa que garantizaba el acceso al derecho al aborto para las estudiantes.

En ese marco, Ayelén Carranza, dirigente de Las Rojas y precandidata a concejala de La Plata, sostuvo: "Es una mentira que becas sí y aborto no. Dicen que tenemos que elegir entre derechos económicos y los derechos de las mujeres, pero desde la izquierda no solo peleamos por todos los derechos si no que es mentira que siquiera garanticen alguno de ellos, ya que los trabajadores, las mujeres y estudiantes estamos cada vez peor".