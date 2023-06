En El Mondongo realizaron otra asamblea por la inseguridad y lamentaron el "faltazo" de la Policía

Los vecinos del barrio El Mondongo, en La Plata, llevaron adelante hoy una nueva reunión para reclamar mayor seguridad en el barrio y continuar con el pedido de erradicación de la zona roja y de la venta de sustancias ilegales. En este marco, manifestaron su disgusto por el "faltazo" de autoridades policiales, cuya presencia era necesaria para que estén al tanto de las necesidades y demandas de los vecinos frente a la ola de robos y la creciente actividad de la prostitución y el comercio de drogas.

Tras el encuentro llevado adelante en el Club Instituto, Daniel Domínguez, presidente de la asamblea barrial contra la inseguridad, sostuvo que asistieron "más de cien vecinos, autoridades de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, concejales y el secretario de seguridad de Ensenada".

Sin embargo, no pudieron ocultar la bronca por la ausencia de las autoridades policiales. "No vino nadie de la Policía Bonaerense. El Ministerio de Seguridad no autorizo que estuviera ni siquiera el comisario del barrio, Jefatura Departamental o el Jefe de Comando, nadie..." señalaron.

En ese sentido, expresaron: "Una asamblea de seguridad como la nuestra, la número 205, que tiene más de 15 años de actuación en el barrio. Hemos juntado más de 15 mil firmas para pedir el nuevo código de convivencia. Hemos trabajado codo a codo con las autoridades durante tres gobiernos diferentes...".

"Estamos cansados de que la policía no nos atienda. Que no diga 'acá estoy'. Necesitamos que nos digan por qué uno llama al 911 y tardan media hora para enviar un móvil", denunciaron.

"Uno llama al 911 por una entradera y los vecinos tienen que actuar. Los vecinos se tienen que armar para defender sus hogares, porque la policía no patrulla. Es una vergüenza, en este contexto, que el Ministerio de Seguridad no actúe en un barrio como El Mondongo, en donde tenemos la problemática de la zona roja y el narcomenudeo, la problemática de los soldaditos de la droga, los robos y arrebatos, los motochorros, etc.", plantearon.

"No sabemos qué pensar ya. Quedaron cuatro sillas vacías destinadas a la policía. Los vecinos no tenían a nadie para pedir seguridad. Sinceramente, es una vergüenza", manifestaron tras el cónclave vecinal.