Rossi dijo que sigue adelante con su candidatura

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ratificó su precandidatura presidencial y dijo que el Frente de Todos tiene garantizado un lugar en el ballotage.

Además, describió el panorama político como “un escenario de tercios, como dijo Cristina, aunque los tercios no sean iguales”.

“Yo tomé la decisión de anunciar mi precandidatura porque veía un escenario que iba claramente hacia las PASO y porque el Presidente se bajó de la reelección. Me tomé casi tres semanas y media para analizarla. Tengo muchas expectativas porque veo que la candidatura va creciendo, va generando cada vez mayor cantidad de expectativas, así que trabajo fundamentalmente para eso”, indicó Rossi.

Por otra parte, dijo que no existe necesidad de cambiar el nombre de la alianza Frente de Todos para estos comicios. “Si me preguntan a mí, no veo por qué cambiarlo. Pero hay otros que piensan que habría que cambiarlo para generar nuevas expectativas. Será una definición que tenga que tomar nuestro compañero de Formosa, Gildo Insfrán, que es en quien el congreso partidario del PJ delegó las facultades para la construcción del frente”, sostuvo.