Vigilan, anotan y asaltan: millonario escruche a plena luz del día

Más de 4 mil dólares, indumentaria y varios aparatos electrónicos, entre los que figuran una computadora y una consola de PlayStation, formaron parte del botín que el pasado domingo, a plena luz del día, fue sustraído de la casa de un abogado, ubicada en un sector de La Loma.

Como en otros asaltos millonarios cometidos en lo que va del año, los hampones volvieron a combinar la modalidad que encabeza la lista de delitos en la Región, el escruche, con tareas de vigilancia previa, división de roles, planificación y la aplicación de técnicas mecánicas para vulnerar aberturas.

Es que para acceder a la vivienda ubicada en 42 entre 23 y 24, reventaron un portón de hierro y convirtieron en astillas una puerta de madera. Todo el acto fue ejecutado sin que nadie se percatara y a tan sólo 200 metros de la comisaría cuarta, lo que demuestra una vasta experiencia en lo que respecta al delito organizado.

Así lo interpretan las víctimas de este millonario atraco. En diálogo con este diario fueron tajantes al señalar que no se trató de un robo al voleo.

Y advirtieron que tienen varias razones para sospechar de que estuvieron siendo espiados durante varios días por una banda especializada en este tipo de golpes, que no sólo tomó nota de cada uno de sus movimientos, sino que también analizó la cuadra e identificó a cada una de las personas que habitan la casa.

De ese modo explican por qué la banda decidió actuar un domingo por la tarde, un momento de la semana, que según consideran, existía una alta probabilidad de que fueran descubiertos, ya que la mayoría de los vecinos se encuentran en sus casas.

“Creo que sabían a lo que venían así que actuaron rápido y haciendo el mínimo ruido posible. Los vecinos me dijeron que escucharon a mi perro ladrar, pero que no lo interpretaron como algo raro, ya que suele reaccionar de ese modo cuando ve un gato. Por lo que estuvimos averiguando, me animaría a decir que tenían todo calculado”, reveló Matías, el propietario de la finca asaltada.

El hombre aseguró que además de haber sido espiados durante la semana, cree que también fueron observados el día del atraco. “Quizás lo hicieron desde un auto estacionado en la zona. ¿De dónde saco esto? Una vecina me mencionó que había visto un auto con dos tipos raros parados en la cuadra”, señaló.

Según proyecta, a eso de las 14.00, cuando a lo lejos confirmaron que todos los integrantes habían salido para participar en distintas actividades, los sujetos se aprestaron a ejecutar su plan con la total convicción de que no se toparían con nadie.

Se trató de un golpe ejecutado casi a la perfección, ya que prácticamente no dejaron ni un cabo suelto. Es que, según lo que esta familia estuvo averiguando por su cuenta, salvo la vecina que mencionó lo del auto y los “tipos raros”, en el barrio nadie detectó alguna situación que los hiciera sospechar. A esto hay que sumar que la Científica no halló huellas en la escena.

Pero el dato más significativo que lograron recabar es que las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra fueron desviadas. “Cuando fuimos a pedirle el material a los vecinos nos encontramos con que la mira de los aparatos había sido movida intencionalmente. Durante casi cuatro horas estuvieron grabando el cielo. No caben dudas de que estuvieron reconociendo el terreno”, conjeturó Matías.

La situación fue descubierta por la dueña de casa. “La primera en llegar fue mi esposa. Al ver la puerta de calle abierta, no quiso entrar y me esperó”, rememoró el damnificado.

A eso de las 16.00, cuando Matías ingresó a su finca se topó con el desastre. “No te das una idea lo que es encontrarse con los cables sueltos, con una pila de ropa tirada. Me dieron vuelta la casa. Todavía estamos ordenando. Lo que más afecta es el hecho de que hayan vulnerado tu espacio”, se lamentó.

El hecho generó una fuerte preocupación entre los vecinos de la zona. “Estamos a dos cuadras de la comisaría y a estos tipos no les tembló el pulso. No son ningunos improvisados. Se dedican a robar. Son profesionales. Yo que soy un tipo que me dedico a laburar no podría hacer esto. Me bloquearía, no sé. El tema ahora es quién me asegura que mañana no me va a tocar a mi que me marquen. La zona está liberada. La Policía debería tomar nota de esto. Es una mojada de oreja para ellos también”, precisó ayer un frentista.