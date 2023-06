Belleza Marina: un concurso que rompe con los estándares

Laura Romero Demelli, ex Miss Argentina, es una de las conductoras de la gala del domingo

Belleza Marina, certamen internacional que rompe con los tradicionales cánones de los concursos de belleza, juzgando a los participantes según una mirada integral y con énfasis en “lo humano”, elegirá a los representantes nacionales este domingo, desde las 19, en el Teatro Bar.

Bajo la conducción de Marcos Pianca y Laura Romero Demelli, durante el evento local, denominado “Reyes Argentina”, se seleccionarán participantes de cuatro categorías: Miss, Teen, Mister y, por primera vez, Señora Joven Miss, que ya fue designada: Silvia Trillo.

Los seleccionados pasarán a la gran final que será en octubre en Punta Cana, República Dominicana, un destino que explica el concepto del nombre del certamen, Belleza Marina, que busca promover la importancia del cuidado de las playas, mares y los océanos del planeta.

Pianca destacó que el certamen internacional se destaca por presentar un “nuevo enfoque alejado de los clásicos concursos de belleza, donde lo único que importaba era cumplir estereotipos físicos”, priorizando otras aristas más allá de sus cuerpos, posturas y gestos, y “tomando muy enserio sus acciones sociales y cosmovisión solidaria de los participantes”.

Además, remarcó Romero Demelli, “este certamen se diferencia porque abre las puertas a romper los estereotipos de la edad y género”. De hecho, en esta edición, “tenemos una nueva categoría para mayores de 35 años, algo impensable hace una década”.

Para Romero Demelli, que hace 20 años fue elegida como la ex Miss Argentina, “el físico no puede ser la única cualidad que pese al momento en que los jurados elijan” y, por eso, celebra el nuevo paradigma que ofrece este certamen en particular en donde la esencia tiene un protagonismo esencial.

“A los participantes les enfatizamos que hay que fijarse en lo humano, sacar esos estereotipos de que una reina es linda y tonta, eso no va más”, aseguró la ex modelo platense.

Oriundos de Chubut, Buenos Aires, San Juan, Chaco, Catamarca, San Luis, Tucumán, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y capital federal, veintiséis chicos y chicas buscarán un lugar para la gran final en Punta Cana. Pero antes mostrarán de lo que son capaces en un entretenido evento, abierto para todo público, en el que desfilarán, bailarán y presentarántodas sus cualidades.

Vale mencionar que el año pasado las representantes argentinas alcanzaron el oro en las categorías Mister y Teen. Y este año, los organizadores esperan revalidar los logros.

Las entradas para la gala esán a la venta en Plateanet o, bien, en la boletería de la sala, 43 entre 7 y 8. Más info en @laurademellioficial.