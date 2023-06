“No mató a nadie”: piden la libertad de L-Gante, que se ríe desde la “celda 4”

“Si no salgo ganando prefiero no salir”, escribió L-Gante en una carta

Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, solicitó ayer el cese de la detención del músico al incorporar a la causa un video en el que ve al denunciante subir al vehículo conducido por el joven y que, para la defensa, demostraría que no fue obligado, aunque para los investigadores esta nueva prueba no modifica la imputación por amenazas y privación ilegal de la libertad del cantante.

“Sin dudas que lo apreciado en el video da por tierra con la descripción fáctica realizada por la Fiscalía en la que permanentemente se alude al ´fundado temor´ que provocaba la actitud amenazante mediante la utilización de una supuesta arma de fuego por parte de Elián”, expresó el letrado en su escrito.

Para el defensor, los testigos que declararon que Valenzuela amenazó a Torres con armas de fuego “faltaron a la verdad con el claro fin de involucrar” a su representado “en un hecho que a todas luces no ha existido tal como le fuera imputado”.

Sin embargo, una fuente judicial ligada a la causa dijo a Télam que las imágenes incorporadas a la causa por la defensa “no cambian el curso de la investigación” y que las mismas “condicen con el relato de la víctima”

Por otro lado, Maxi Brother, representante de L-Gante, aseguró ayer en diálogo con el canal C5N que al joven “lo están acusando de un lío que no se metió” y que el denunciante “sube voluntariamente” al auto del músico. “Dicen que Elián es un secuestrador y un delincuente (…) él el no mató a nadie, no le robó a nadie, solamente estuvo en un lugar dónde no tenía que estar. Lo están acusando de un lío donde no se metió, donde una persona que dice que fue secuestrada se sube voluntariamente al auto de Elián”, agregó.

Por su parte, Claudia, la madre de L-Gante, añadió que su hijo “se encuentra bien”, a la espera de la resolución del juez de Garantías sobre el pedido del abogado defensor.

En tanto, el músico realizó una serie de posteos en su perfil de la red social Instagram en los que publicó tres cartas escritas por él de puño y letra.

“Si no salgo ganando prefiero no salir. Diego Crónica, tenés razón. Para muchos soy más que un grano”; “Me encanta escuchar a Sigal (Leonardo, el abogado del denunciante) en vivo. Jaja. Tiene menos chamu. Jajaja. Los turros te dan vuelta la tortilla”, y “Gracias el aguante. Yo toy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca. C-420. Celda 4″; fueron los mensajes difundidos desde la cuenta personal del cantante.