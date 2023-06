En la ola de frío, los “frazadazos” se van sumando al paisaje escolar de la Ciudad

Siguen los días de frío polar y con eso se multiplica el malestar en la comunidad educativa por la falta de calefacción en escuelas, tanto del segmento público como privado en la Ciudad. Entre esas, ayer se sumaron reclamos de la Secundaria Nº 11 de Tolosa y del “San Vicente de Paul”, en la zona de la Estación de Trenes.

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Nº 11 se movilizó para pedir por la restitución del servicio de gas mientras la ola polar golpea duro a los estudiantes que concurren a ese establecimiento de 526 y 19.

La protesta contó con presencia estudiantil y sobre todo de padres. “Apoyamos a la escuela, los chicos así no pueden estudiar. No se puede hacer nada. Están así desde hace dos o tres días y va a seguir así porque el frío recién comienza”, expresó la madre de un estudiante.

“En la escuela no hay gas. No nos informan más a los padres. Siempre hay problemas. Pasa en muchas escuelas”, indicó la mujer y añadió que “mi hijo viene a la mañana. No tiene merienda ni almuerzo. El ahora está dando clases en medio del frío”, contó la mujer. Según advirtió, “si esto sigue así habrá que hacer un paro general y una protesta”.

También expresaron su reclamo por el impacto del frío en las aulas, estudiantes y padres de la escuela secundaria técnica del colegio San Vicente de Paul, de diagonal 80 y 116. Según, expresaron la problemática deriva de “una serie de problemas edilicios que presenta la institución”.

En ese sentido, se puntualizó en el “pésimo funcionamiento” de las estufas. Según manifestaron, “las estufas funcionan mal, le faltan piezas y los alumnos quedan expuestos a las llamas”.

Con intención de graficar lo que se cuestiona, desde esa comunidad se indicó que una de las estufas “es un soplete”. Puntualmente, se señaló que el piloto sacaba una llama hacia afuera del gabinete de chapa.

También se expuso la preocupación que genera en el Colegio el “desprendimiento de bloques de los techos” y “malas condiciones de los baños”.

También se señaló que “las palomas se meten en las aulas y defecan dentro. Es impredecible la cuestión de los techos. No hay mantenimiento en la escuela”, sostuvieron en el grupo que expuso su reclamo.

“Sólo hay cuatro personas en mantenimiento. Es una pena que una escuela que forma profesionales técnicos se encuentre en estas condiciones”, lamentaron.

“frazadazo” en barrio norte

El ambiente de malestar y reclamo en algunos colegios se extenderá hasta hoy. Ya anunciaron que saldrán a exponer su reclamo en la escuela Secundaria Nº 27 de 17 y 35. El denominado “frazadazo” busca mostrar las penurias que, según se sostiene, ocasiona cursar el “aulas de chapa, sin estufas”.

Los planteos de la víspera se suman a los de otras escuelas, como la Primaria 84 de Villa Elvira y la Primaria 102 de Barrio Norte, en todos los casos por problemas con la calefacción.

En el primer caso, el lunes dieron cuenta de numerosas estufas que no funcionan. En tanto que en la escuela de Barrio Norte aseguraron que apenas funcionan cinco artefactos, y que el resto “está desconectado o deben cambiarse”.

Desde la Primaria 84 avisaron que “el futuro en las escuelas es frío polar sin estufas. Hoy abrimos las escuelas con temperaturas bajo cero”, se detalló.

A la vez, desde esa institución se difundió una nota en la que se cuestiona que “durante la pandemia se tuvo oportunidad de poner en condiciones las estufas, la conexión de gas y garantizar las condiciones seguras para enfrentar el invierno. Sin embargo, a cuentagotas, con la sensación de que hay escuela de primera y otras de segunda, todavía no se resuelve este tema”, se señaló desde la comunidad de estudiantes, padres y docentes.

Según consignaron, desde el año pasado las docentes de la Primaria 84 vienen reclamando a través de Suteba uno de los sindicatos del sector. “Aún con recorrida del mismo gremio constatando el pedido de estufas y gas en condiciones, se enfrentaron a este frío solo con gorros, guantes, frazadas tanto las docentes como las niñeces. Esto no es justo, educar es un derecho que debe ser garantizado en condiciones dignas”, indicaron.