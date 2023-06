¿Qué dijo Daniel Osvaldo tras el enfrentamiento entre Jimena Barón y Gianinna Maradona?

Parece una novela, pero lo cierto es que, hay tres protagonistas en esta historia de amor, amistad, traición y confusiones. Sin dudas, una es Jimena Barón, quien decidió expresar sus sentimientos a través de su música: lanzó “La Araña”, canción que le dedicó a otra de las involucradas, Gianinna Maradona, a quien ella consideraba su amiga y quien fuera sus principal sostén en la separación de Daniel Osvaldo. Así, la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona era vecina en el mismo barrio, y fue quien la ayudó a transitar el duelo por aquella separación.

Asimismo, recordemos que, en abril 2021, Gianinna y Osvaldo decidieron blanquear públicamente su relación y vivir su amor. Ahora, Jimena Barón realizó una dura introducción al tema “La Araña” que entonó en su regreso a a la actividad musical después de cuatro años con una serie de shows de Mala Sangre Tour, gira que lleva el nombre de su último disco y en el que lanzó la canción dedicada a Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

Y la situación no dio para más: “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió, me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca. Porque las buenas amigas no se cog... a los maridos de sus amigas”, dijo sobre el escenario del Teatro Ópera.

La primera en salir a responderle fue la propia Gianinna Maradona, a quien Jimena Barón apodó con el nombre de la canción por una situación que vivieron años atrás, cuando eran amigas. “En su momento la asocié con otra cosa, con otra persona. Y años después, cobró otro significado. Ella me lo dijo. De alguna manera, me lo dijo”, reveló la cantante semanas atrás, cuando contó el trasfondo de la canción, y reprodujo el dialogo de ese entonces.

—Ay, amiga, hay una araña.

—Bueno, dejala tranquila. No la mates.

—No, tranquila no. ¿Vos sabés lo que significa?

—No, ¿qué?

—La traición.

“Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta”, fue lo primero que escribió Gianinna Maradona en sus redes. Y continuó: “Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos. El lobo siempre va a ser el malo si quien cuenta la historia es Caperucita”, sentenció.

Pero no todo quedó ahí, ya que fue el propio Daniel Osvaldo quien decidió expresarse en las redes sociales y apoyó a su actual pareja: el exfutbolista publicó un collage con fotos con su novia de su reciente viaje a Italia. Fueron allí junto a Claudia Villafañe, y el exfutbolista aprovechó la oportunidad para visitar a sus hijas María Helena y Victoria -frutos de su relación con la exmodelo italiana Elena Braccini-. En las imágenes, la pareja está paseando y dándose un beso de aquellos. Además, destacó el abrazo de su novia a sus hijas. Y finalmente, lo acompañó con el tema “El amor es más fuerte”, banda sonora de la película Tango feroz: la leyenda de Tanguito. Un contundente mensaje de apoyo a su novia para alejar cualquier tipo de dudas.