No habrá recolección de residuos en la Ciudad por el feriado nacional

La jornada de hoy, marcada por el feriado nacional que conmemora el Día de la Bandera, tendrá un funcionamiento especial en cuanto a los servicios locales.

La Municipalidad de La Plata informó que no funcionará el sistema de Estacionamiento Medido y el sistema de transporte público modificará sus frecuencias habituales.

En cuanto a la recolección de residuos habituales y no habituales, no se prestará servicio en la Ciudad, por lo que se solicita a los vecinos no sacar la basura. Tampoco habrá recolección de bolsa verde de residuos reciclables ni barrido de veredas.

Por otro lado, el sistema de Estacionamiento Medido quedará suspendido en toda la Ciudad y tampoco se otorgarán turnos para obtener licencias de conducir, aunque sí se realizarán inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad.

Asimismo, las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento y también se recibirán denuncias a través de la línea de Atención al Vecino 147.

En cuanto al transporte público, el servicio de micros en la Región funcionará con frecuencia de feriado.

Respecto a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Ciudad, se dispondrán guardias de enfermería y el SAME trabajará con total normalidad, atendiendo las urgencias a través de la línea telefónica al 107.

A su vez, el Cementerio Municipal mantendrá sus puertas abiertas durante esta jornada para visitas entre las 8 y las 15, mientras que el sector administrativo estará activo y operativa de 8 a 12.

La República de los Niños funcionará de 7 a 22 y el Parque Ecológico lo hará de 8 a 19. Por último, el Mercado Central abrirá hoy para la venta minorista de 8 a 13, y el Mercado Regional, que es de venta mayorista trabajará como es habitual, de 4 a 8.

