Ante la crisis, el comercio local no se tomó feriado

Si bien los feriados extra largos benefician a quienes pueden tomarlos para descansar y al turismo que puede facturar algo más, lo cierto es que en La Plata, desde hace algunos años, el comercio local ya no cierra durante todos los días no laborables que se definan.

Y es que según los referentes del sector en la Región, “la situación de la economía del país no está para perder ninguna oportunidad de venta”.

La regla aplica para todos los rubros: desde indumentaria hasta gastronomía, pasando por marroquinerías y bijouterie.

Este feriado no fue la excepción para el comercio local, que además tuvo el Día del Padre en el medio y potenció la facturación de casi todos los rubros.

Con un horario poco habitual y en la mayoría de los casos atendidos por sus dueños para evitar recargos en los salarios de los empleados, las zonas comerciales de La Plata y City Bell funcionaron ayer y antes de ayer casi como un día normal.

Muchos de quienes se quedaron en la Ciudad y no realizaron ninguna escapada de fin de semana largo, aprovecharon para pasear. Y ahí estaban los comerciantes locales, a la espera de las compras.

“Abrieron una gran cantidad de comercios, creo que cerca del 50 por ciento de los locales de calle 8 y adyacencias levantaron sus persianas”, dijo Valentín Gilitchensky, presidente de los centros comerciales en la Federación Empresaria La Plata (Felp).

“Tenemos que abrir porque son varios feriados y perdemos muchos días de ventas al mes. Se torna insostenible tener los locales tantos días cerrados”, enfatizó el comerciante.

“Calle 12 en general estuvo con la mayoría de los locales abiertos. Muchos pertenecen a grandes cadenas y otros fueron atendidos por sus dueños. Los que no abrieron han aprovechado para ordenarse y organizarse. De acuerdo a las estructuras y posibilidades, también evaluaron los costos laborales y decidieron ver qué hacían”, contó Martín Ranea, presidente de la Asociación de Comerciantes de Calle 12.

“Indumentaria, electrodomésticos, entretenimiento, empresas de celulares, decoración, casas de deportes, y gastronomía que nunca cierra, fueron los rubros que atendieron casi con total normalidad”, enumeró Ranea.

El directivo destacó que “el comercio sabe que una forma de paliar la crisis económica que se está viviendo es trabajando, es la única manera que tenemos de sale adelante”.

Como mencionó Ranea, el caso de la gastronomía se analiza aparte, ya que maneja otro ritmo y en este rubro no tiene días en blanco.

“Para la gastronomía no hay feriado. Abrimos todos los días. Cuanto más días no laborables tienen los empleados comunes nos beneficia porque la gente cuenta con más tiempo libre y sale a comer sin apuro”, comentó Martín Bizzet, Gerente de la Cámara de Comercio de City Bell.

Según este referente del comercio en esa área, “el resto de los rubros abrió con normalidad en City Bell”.

“El sábado en la previa del Día del Padre, y hoy (por ayer) hubo movimiento con normalidad. Hay necesidad de hacer caja, de facturar, de afrontar obligaciones y de no dejar gente en la calle”, subrayó Bizzet que opinó que “hoy el comercio no está pensando en ganar plata sino en no perder puestos de trabajo porque con esta inflación y recesión mantenernos abiertos ya es un montón”.