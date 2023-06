Brutal asalto a una mujer a metros de la subida a la Autopista: patadas en el piso para intentar llevarle el auto

Una mujer fue víctima de un violento intento de robo en La Plata en el cual cuando quisieron llevarse su auto, terminó golpeada, en el piso y hasta recibiendo patadas.

Sucedió, según se desprende de fuentes oficiales, esta mañana en la zona de 530 y 123, a escasos metros de la subida a la autopista La Plata - Buenos Aires.

Minutos antes de las 7 de este viernes, la mujer estacionó su Toyota Yaris para ingresar al garaje de una vivienda y fue sorprendida por un hombre.

El delincuente la tiró al piso y hasta le pegó patadas a la víctima. Le quitó la llaves del auto y se subió con la intención de escarparse.

El sujeto demoró o no pudo encender el auto y ella logró poder gritar en busca de pedir ayuda. En ese momento, él decidió desistir del robo y escapar.

Pero antes de irse, la amenazó: "Si me volves a cruzar, no me reconoces" y "te voy a cagar a tiros".