La ex de un futbolista avanza con una grave denuncia

Un informe victimológico determinó que Ludmila Isabella (26), la ex del futbolista Lautaro Acosta, a quien denunció por agresiones vinculadas a cuestiones de género y, logró una medida de exclusión del hogar, en la localidad de Temperley, presenta las siguientes características en las mujeres víctimas de violencia: “Minimización, naturalización, ocultamiento de las lesiones, creencia en la posibilidad de cambio del agresor, baja autoestima, miedo, vulnerabilidad emocional, todo lo cual habría dado lugar a la repetición del ciclo”. También “temor frente a la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques mediante terceros y dependencia económica”.

En el mismo documento, al que tuvo acceso este diario, se indica que “se administró la escala de predicción de riesgo grave contra la pareja, la cual arrojó un resultado alto de 34 puntos”.

Respecto de los indicadores: refirieron “violencia verbal, psicológica, emocional, violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia ambiental (ropa personal), utilización de arma blanca (cuchillo), violencia en presencia de los hijos menores de edad y repetición del ciclo de violencia”.

Incluso, siempre a decir de ese informe, Isabella declaró ante una psicóloga y una trabajadora social del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que “no estaba tranquila nunca” e hizo especial hincapié en un episodio, que la dejó marcada.

“Me destapó, me abría las piernas -para verle la vagina-, me alumbraba, quería correrme la bombacha...decía que lo había engañado”, señaló la joven ante las profesionales.

En cuanto a la descripción de la relación, siempre en base a las mismas fuentes, señaló que ella debía ocuparse de las tareas del hogar, sintiendo que era tratada como “su mucama”, se mostraba molesto si iba al gimnasio, debiendo concurrir al que él elegía, se enojaba si salía con sus amigas o con sus hermanas, asimismo cuando la visitaba su amigo “lo hacía sentir incómodo”, indicó.

“Era violento verbalmente, me escupía, me pateaba, me amenazaba con pegarme, me pisaba la ropa y después se arrepentía”, concluyó.

Por último, cabe destacar que Isabella tendrá como nuevos representantes letrados a los abogados de La Plata, Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes ya están designados en la causa.