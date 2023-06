Una colorida movida se llevó a cabo este mediodía en la puerta de Hospital de Niños de La Plata, en donde el personal de salud de ese nosocomio recibió un fuerte apoyo por la tareas que llevan adelante. Hubo música y suelta de globos en las inmediaciones de 14 entre 65 y 66, ya que decenas de profesionales se sumaron a la iniciativa que fue impulsada tras el violento ataque que sufrió una médica pediatra en la guardia, que se suma a los numerosos reclamos por mejoras laborales y salariales.

El médico jubilado Darío Rebollo, quien su hija fue la que atendió a la nena que más tarde su madre agredió la pediatra Mariana Cañete en el Ludovica, fue uno de los oradores y leyó una carta dirigida al Gobernador Axel Kicillof que él mismo escribió. En ella expresó: "¿Se acuerda cómo nos aplaudían en la pandemia? Que pasó, ¿les agarró amnesia?". Y agregó: "No muero en el intento de solicitarle que tome cartas en el asunto y pueda recibir a los médicos del hospital". Cuando terminó su alocución fue muy aplaudido pero dijo: "No me aplaudan, soy yo el que tiene que aplaudirlos a ustedes".

Más allá de los discursos cargados de reclamos, también se escucharon a los cantantes de diferentes agrupaciones de nuestra ciudad, que lograron que las voces generen visibilización de las problemáticas que padecen los profesionales del Ludovica. Se escucharon temas como “Solo le pido a Dios”, “Rasguña las piedras”, “Como la Cigarra”, “Porque cantamos”, “Todos juntos”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “Serenata para la tierra de uno” y “Va pensiero”, entre otras.

Además la suelta de globos fue un símbolo de este acto en apoyo a los profesionales de salud del Niños.

El brutal ataque en la guardia del Hospital de Niños

Cabe recordar que ese brutal hecho de violencia tuvo como víctima a la doctora Mariana Cañete, y causó gran malestar no sólo por el contexto de violencia al que está expuesto el personal médico, sino también porque fue otro duro golpe para la institución, que viene atravesando una profunda crisis, tal como viene denunciando el personal del prestigioso centro médico. Es por ello que colectas solidarias, pronunciamientos de apoyo y distintos eventos se han sucedido en los últimos días en La Plata en referencia a este tema.

En la previa se convocaba a la movida bajo el lema “Voces cantando por el Ludovica y suelta de globos”. Y agregaba que era a favor “del cuidado del equipo de salud y en repudio al acto de violencia que sufrió la Dra. Mariana Cañete”. Quien impulsó el reclamo fue la Asociación de profesionales junto a jefes de servicio, jefes de sala y jefes de unidad del Hospital de Niños de La Plata.

Lo cierto es que la crisis del hospital de Niños llegó a tal punto que hubo cambio de autoridades en la cúpula del centro de referencia pediátrica en la provincia y en el país. Los médicos reclaman mayores ingresos y fortalecer el plantel profesional del hospital.