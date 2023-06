Pehuajó: por el cierre de la clínica le apuntan al intendente y al IOMA

La posible clausura de una clínica en Pehuajó desató la polémica de tinte político con acusaciones y cruces hacia el intendente local y el IOMA.

Se trata de la clínica del Oeste y desde el establecimiento acusan al intendente de tener animosidad política y al IOMA de no darles ningún plazo para resolver las fallas. Así -según afirman- esa ciudad se quedaría sin ninguna Clínica privada y más de 50 familias perderían sus trabajos. Por eso, convocaron a una marcha para mañana frente a la municipalidad.



El 10 de mayo pasado se realizó una auditoría en la Clínica del Oeste y se labró un acta firmada por dos médicos de IOMA, Jerónimo Chaparro y Domingo Carmosino, donde se informó una serie de irregularidades leves. A raíz de lo señalado en el documento, la obra social decidió retirar a la clínica como prestadora, sin brindarles a sus directivos la posibilidad de realizar un descargo ni corregir las fallas.

“El informe labrado por supuestos médicos de IOMA dice que hay unas irregularidades leves, que de ninguna manera pueden ser suficientes para quitarle la prestación a un centro médico, más aún considerando que el 70% de los ingresos de la Clínica provienen de IOMA. Esto significa que, si nos quitan la prestación, la institución va a dejar de funcionar”, señaló el Dr. Fausto Cumba, integrante del equipo médico a cargo de la institución.

“Una cosa es que te digan ‘tenés 30 días para cambiar o arreglar’ estas situaciones que encontraron, pero no pasó eso, decidieron dar de baja la prestación sin darnos la posibilidad de corregir las fallas”, afirmó.

Según el profesional, los auditores de IOMA ingresaron al centro médico sin notificarse ni mostrar sus acreditaciones, y las autoridades de la Clínica del Oeste recién se percataron de su presencia cuando los vieron circulando por los pasillos.

“Entre las irregularidades que señalaron hay cuestiones mínimas, como que la zona de Maternidad no tiene oxígeno, cuando nosotros tenemos oxígeno central en todo el edificio. También indicaron que el consultorio de urología no tiene baño, pero los baños no están dentro de los consultorios, están en las salas de espera, los pasillos y otros lugares”, indicó.

“Dijeron que hay medicación cardiológica vencida: eso sucedió simplemente porque había un medicamento que venció hace unos meses y no se había retirado. Otra de las cosas que destacaron es que había una bebida alcohólica en una heladera… Era una botella de sidra que quedó del 31 de diciembre, que las enfermeras ni siquiera la abrieron”, explicó Cumba.

Trabajadores de la institución declararon ante los medios locales que temen por su futuro y el de sus familias ante el posible cierre del centro médico y convocaron a una manifestación para este jueves frente a la Municipalidad. Además, están juntando adhesiones a un petitorio para evitar que la clínica deje de ser prestadora de IOMA.

La manifestación se realizará frente a la Municipalidad porque, señaló Cumba, no es la primera vez que el intendente Zurro interviene para perjudicar a la Clínica del Oeste: “Esto viene de larga data. El intendente siempre ha estado en contra de la clínica por cuestiones políticas, ya que muchos opositores suyos han trabajado en el establecimiento. Ahora, el obstetra Juan Garaventa, que se presenta en las próximas elecciones como precandidato a intendente, también trabaja acá”.

“La Dirección de la clínica en ningún momento planteó algo en contra de lo estatal ni mucho menos, pero el intendente se lo tomó personal contra el centro médico y siempre ha tomado acciones en su contra. Por ejemplo, en Pehuajó a los médicos que no trabajan en la clínica se les paga un 200% más que a nosotros, con la condición de que trabajen full time y no presten sus servicios acá”, afirmó.

COMUNICADO DE LA CLINICA

La Comisión Directiva de la Clínica del Oeste informa a la comunidad ante los rumores acerca de las prestaciones del IOMA: Queremos expresarle a la sociedad que la atención a los afiliados del IOMA se brinda de forma habitual, así como a las demás Obras Sociales. Dicho esto, comunicamos la situación actual : Durante los últimos días fuimos notificados de una Resolución firmada por el Director del IOMA, Sr. Homero Giles, en la que indica que la Clínica del Oeste no será más prestadora del Instituto", expresaron desde la entidad.

"Dicha medida será recusada ya que carece de sumario interno y se fundamenta en hechos que no se ajustan a la gravedad de la resolución tomada. Haciendo uso del derecho a defensa que nos asiste, esta acción será judicializada. Este es un claro acto político de quienes hoy ejercen el poder , en la búsqueda de amedrentar a los que piensan diferente, utilizando todo el Poder del Estado sin importar consecuencias; que afecta en este caso, a una Institución casi centenaria al servicio de la comunidad. Entre otras cosas, el desempeño en Pandemia brindando apoyo desinteresado al Sistema de Salud en Emergencia . De darse el corte del servicio se pondrán en juego no sólo mas 40 puestos de trabajo", señalan.