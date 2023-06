IOMA: malestar por los honorarios médicos

Es creciente el malestar de los profesionales de la salud que integran la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) por la facturación de honorarios profesionales ante el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

Según un comunicado oficial, la federación “se encuentra analizando las medidas a tomar a raíz de la presión ejercida por algunos establecimientos de internación, sobre muchos profesionales, para que facturen sus honorarios médicos del IOMA a través de las clínicas”.

Desde Femeba plantearon que se ha “manifestado reiteradamente a las autoridades del Instituto, que bajo ningún punto de vista se aceptará que los aranceles de sus profesionales sean facturados por vías totalmente ajenas a lo convenido”.

“La experiencia indica que cuando terceros actúan de intermediarios para la facturación y cobro de honorarios, el médico siempre termina siendo explotado y recibiendo apenas una parte de los magros aranceles que ya de por si le corresponden”, agregan en el comunicado de la entidad.

Además, indicaron en Femeba: “Toleramos débitos de supuestas prestaciones brindadas en los policonsultorios del IOMA, aun cuando los mismos se realizan sin la suficiente documentación respaldatoria y en varios casos son realizadas por médicos que ejercen la medicina en forma irregular o sin la debida calificación médica, pero no aceptaremos ningún débito de honorarios por prestaciones brindadas en establecimientos de internación”.

En tanto, se remarcó en Femeba que “el presidente del Instituto garantizó con su palabra que no permitiría la facturación de honorarios a través de las clínicas en el ámbito de Femeba y confiamos en que respete su palabra. Cualquier otra situación sería fuente potencial de conflicto y pondría en peligro todo el sistema de atención”.

En la obra social bonaerense se señala que “toda la facturación que presenta Femeba se paga al día”. Y señalan que “no hay ningún conflicto con el prestador”.

La situación generó cierta tensión entre los profesionales de la salud, ya que por convenio Femeba -al igual que ocurre en La Plata con la Agremiación Médica Platense- se encarga de la facturación de las prestaciones que realizan los médicos a los afiliados de la obra social bonaerense. Si se lleva a cabo la facturación vía clínicas en forma directa se estaría transgrediendo las normas vigentes, apuntan desde distintas fuentes vinculadas al tema.

Cabe señalar que en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires hay clínicas que no están federadas y son prestadores de forma directa con la obra social. En el comunicado no se establece con precisión cuáles serían las clínicas señaladas por la federación médica de la Provincia, como así tampoco se estableció cuál podría ser las medidas que adoptarían en caso de que no haya una respuesta al planteo realizado por los profesionales de la salud.