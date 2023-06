Huracán se quedó sin DT: Sebastián Battaglia renunció tras la derrota en Paraguay

Sebastián Battaglia presentó su renuncia a la dirección técnica de Huracán luego de caer por 2 a 0 ante Guaraní (de Paraguay) y ser eliminado de la Copa Sudamericana.



Battaglia, que sumó apenas nueve partidos sin conocer la victoria entre encuentros del torneo local y el certamen internacional, afirmó: "Este es mi último partido. Creo que hemos intentado hacer lo mejor para la institución y el equipo, pero lamentablemente el fútbol se basa en resultados y para mi este fue el último partido al frente del plantel”.



“Creo que los cambios vienen bien. No pudimos revertir la situación en lo deportivo y por eso me voy con mucha bronca, pero creo que el cambio les va a hacer bien a los jugadores de cara a todo lo que tienen que enfrentar”, añadió.



El ex volante central sumó cuatro empates y cinco derrotas, en su ciclo como DT en Parque Patricios. La práctica de hoy estaría a cargo de Martín “Chacho” Cabrera, director técnico de la Reserva.

A su vez, se menciona como primer candidato a Diego Martínez, ex entrenador de Tigre que fue pretendido por Boca, después de la salida de Hugo Ibarra (finalmente llegó Jorge Almirón).