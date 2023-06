El trasfondo de la decisión de Messi de irse a jugar a Miami

Lionel Messi continuará su carrera en Inter de Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas, y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

El otro camino era el fútbol árabe, donde sobraba dinero pero faltaba convencimiento por parte del rosarino y su familia de irse a un país diferente en su cultura, más allá que es embajador deportivo. "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores en Barcelona y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso", explicó.

"Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro", aseguró el astro.

La oferta que sedujo al mejor del mundo La oferta de Inter no solamente cuenta con dos temporadas y otros beneficios (acciones en la franquicia en un bajo valor). Además, el complemento pasa por el negocio que podría tener con marcas de primer nivel y la complementación de la Copa América del año próximo y el Mundial.

Esta decisión le llevó unos días, luego de esperar con entusiasmo a Barcelona, que nunca consiguió los permisos ni le llevó un contrato, y tampoco le convenció renovar en PSG -tenía la opción- después del maltrato recibido. La propuesta de Inter es integral y Miami es una ciudad que él y su familia conocen por las vacaciones reiteradas.

"Me siento bien, tranquilo, al haber terminado ya la temporada. Fue un año atípico por haber jugado el Mundial en el medio. Eso hizo que todo fuera diferente y que esté pensando ahora en los partidos con la Selección y en las vacaciones", explicó. "La verdad que el primer año en París fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás", sostuvo.

Messi, que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio con PSG y por ende no llegaría a debutar antes en su nuevo club, reconoció: "También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día... Y por eso fue un poco la decisión al no darse lo de Barcelona".

El delantero apuntó contra la prensa española porque lo ponían en "muchos lados" debido a filtraciones y noticias falsas. "Me confirmaron en Arabia, en Barcelona lo daban por hecho y al otro día cambiaban de versión. Se dio mucho de eso, así que intentaba de pensar en lo que sabía y sentía y manejarme con eso, no en lo que se decía", se quejó. Además, Messi dijo que habló "muy poquito" con el presidente Joan Laporta, de Barcelona, en contracara con Xavi Hernández con quien tiene "mucha comunicación".