“No se pueden sacar los planes de la noche a la mañana”

“Es triste ver que se tengan que dar planes sociales, lamentablemente esa gente los necesita. El problema es que no se buscan soluciones para que dejen de tenerlos y entonces cada vez se incrementan más. Nosotros queremos que la gente trabaje, que no tenga la necesidad de un plan social. En nuestras políticas no está sacar los planes de la noche a la mañana, porque creemos que no se puede y que esa gente verdaderamente los necesita”. reiteró en una entrevista televisiva el candidato a jefe de gobierno porteño del partido de Javier Milei, Ramiro Marra.

En ese sentido, agregó que “el problema es que hay un aparato estatal avalado por los políticos que fomenta más planes en vez de más fuentes de trabajo. No se fomenta la inversión. Y la realidad que necesitas que el sector privado sea el que empuje esas fuentes de trabajo.

Más dura fue su postura sobre los líderes de las organizaciones sociales: “No hay que dudarlo, hay que meterlos presos. No solo por cortar la calle y joderle la vida al ciudadano, sino también por robarle dinero a los más pobres y amenazarlos con perder su ayuda social si no van a marchas”.