La Guardia, una zona cargada de agresiones, denuncian en el Niños

“En la guardia tenemos numerosos episodios de violencia, algunos con mucha agresión, como el sucedido ahora, y otros menores, con insultos, que son moneda corriente”, aseveró la presidenta de la Asociación de Profesionales del “Hospital de Niños Sor María Ludovica” tras el ataque sufrido por la jefa de ese servicio de parte de la madre de una paciente.

El hecho violento tuvo una fuerte repercusión en distintos sectores de la comunidad dado el contexto en el que se produjo, ya que el centro pediátrico platense atraviesa un momento complejo, con importantes demandas salariales, de recursos humanos y de infraestructura.

En la noche del martes, la médica Mariana Cañete, a cargo del servicio de Guardia del Hospital de Niños, fue atacada por una mujer que, descargando golpes en la cabeza y los brazos de la profesional, le exigía la atención de su hija.

El ataque generó causó conmoción en la víspera. “Fue una acción de violencia bastante inesperado -relató Cañete- porque en la sala de espera no había demasiada demanda. La paciente y su madre ingresaron a una zona de emergencia y cuando es así nos acercamos, porque no se trataba de una emergencia. Se le pidió a la mujer que vaya a la zona del triage para que la atiendan”.

La especialista agredida destacó que “para cada padre cada hijo es una emergencia, pero hay un protocolo y estamos capacitados para decir si un paciente tiene que entrar al shockroom o no”.

En ese sentido, dijo que le aclaró a la mujer que a la hija la iban a atender en otro sector del hospital. “Pero como vi que estaba cambiando el tono me asomé a buscar seguridad y porque en ese momento no estaba la policía en la puerta como debería estar”, agregó.

Ahí fue cuando se produjo el momento de mayor violencia, según contó Cañete. “En un segundo la mujer se me lanzó encima. Me pegó en los brazos y yo no reaccioné porque nunca me había pasado. También me pegó en la cabeza. Me quedé paralizada”, concluyó en una charla con este diario.

Según se supo, la Policía logró identificar ayer a la agresora y se la imputó en una causa por el delito de “Lesiones” que tramita el fuero penal. La mujer ya fue notificada y deberá presentarse en sede judicial el próximo lunes a primera hora de la mañana.

Fernández se refirió a la situación con la seguridad en el Hospital de Niños. La profesional indicó que suele haber personal de custodia, «pero -explicó- como hay pacientes de Salud Mental, a veces provocan disturbios en la sala, como pasó con este episodio, y entonces la seguridad va para allá y deja la Guardia».

Tras resaltar el rechazo a lo sucedido y señalar el acompañamiento a la profesional agredida, la dirección del Hospital refirió puntualmente al episodio ocurrido en la Guardia. “El accionar violento se dio en un contexto en el que no había una demanda aumentada en el área de emergencias y con la profesional cumpliendo de forma inmediata los procedimientos necesarios para determinar el grado de emergencia que requería la situación de la paciente, constatando que no existía riesgo de vida”, se aclaró.

El texto agregó que “no es la primera vez que la agresora realiza acciones de este tipo contra profesionales de la salud”.

Distintas reacciones, siempre en torno al repudio del hecho, se generaron en las entidades relacionadas con los profesionales médicos.

CICOP del Hospital de Niños

El grupo de médicos y médicas nucleados en Cicop del Hospital de Niños manifestó, a través de un comunicado elaborado a propósito de la acción violenta que tuvo lugar en la guardia del establecimiento, su solidaridad con la médica agredida y exigió a las autoridades “las condiciones necesarias” para realizar la tarea asistencial.

La conducción del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia lamentó “profundamente el brutal hecho de violencia intrahospitalaria” sufrido por la Jefa de Guardia del Hospital de Niños y criticó con dureza al gobierno Provincial por “la fuga de profesionales” que -según sostiene- producen “los salarios paupérrimos”.

Asimismo, la institución atribuyó la crisis en el Hospital de Niños a “la falta de insumos y aparatología, y las deficientes condiciones infraestructurales del hospital”, pues, según el comunicado, esos factores serían los condicionantes que “dan como resultado salas de espera colapsadas, y profesionales exhaustos por la sobrecarga laboral, y el contexto de abandono y negligencia por parte de las autoridades”.

Por su parte, rechazó de forma “enérgica” la violencia contra la profesional del Hospital de Niños el Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense.

La entidad subrayó: “Nuestro compromiso con la comunidad médica nos lleva a trabajar por hospitales y sanatorios libres de violencia. El estado de indefensión al que nos vemos expuestos de manera sistemática en nuestro ámbito laboral hace que se torne insostenible nuestra labor generando aún más repercusión sobre el flagelo del Burnout que padecemos”.