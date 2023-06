Médicos públicos: “Están mal pagos y trabajan en situaciones paupérrimas”

Educación, Salud y Justicia. La mayoría de las encuestas reconoce en esos tres ministerios los pilares básicos de un Estado. Pero entre uno y otros hay un “desfase abismal”. Desde lo estrictamente salarial a lo edilicio y vivencial: no es usual -y mejor que así sea- que en un tribunal irrumpa un ciudadano a trompear al juez o empleado de justicia como sí sucede en las escuelas y hospitales, donde los maestros y médicos son poco menos que blancos móviles víctimas de todo tipo de agresiones.

Así lo advirtió en FM La Redonda, Julio Hijano, médico cirujano y profesor de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): “En la Provincia, los profesionales de estas tres ramas que se desempeñan en el sector público tienen un desfase enorme en términos salariales, pero no solo allí. Pareciera que fuesen de diferentes categorías y son básicos los tres”, dijo e insistió en que “la disparidad no es solo remunerativa, es de toda índole y es abismal. Si comparamos el mismo escalafón de un maestro, un médico y un empleado de la Justicia vamos a notar una gran diferencia, en lo salarial y en la forma de desarrollar su trabajo”.

Conmovido por la agresión que en las últimas horas sufrió una médica del Hospital Sor María Ludovica, el profesional de la salud reconoció que “eso es cosa de todos los días y si ustedes recorren los hospitales de la Provincia se van a agarrar la cabeza, porque hay muchos lugares que son inhóspitos. Lo mismo pasa en el ámbito de la educación, hay escuelas que se caen a pedazos, pero nada de esto ocurre en la Justicia. Es muy difícil que uno pueda entrar al Ministerio Público, como entró esta madre a trompear a la médica o como le pasa a los maestros en las escuelas. Aquí encontramos claramente una diferencia en la seguridad para trabajar”.

Hijano aclaró después que “no es que esté mal que en la Justicia no se registren este tipo de hechos, porque además sabemos de los inconvenientes que tiene el Ministerio de Justicia para trabajar día a día. Lo que estamos tratando de decir es lo mal que están los otros ministerios, el de la Salud y el de la Educación”.

condiciones de trabajo

Luego, volvió sobre los médicos que se desempeñan en el sector público, donde “las condiciones en las que trabajan son deplorables; los lugares donde duermen o comen son lamentables. Están abrigados adentro del hospital. No estoy hablando que no tienen un resonador nuclear magnético o un robot quirúrgico para sus labores. Estoy diciendo que los médicos no tienen ni calefacción en su lugar de trabajo”, lamentó el cirujano y reclamó: “El Estado debe garantizar que el sistema de salud esté a un nivel que cualquier ciudadano pueda acceder a atenderse con las comodidades y el confort que se merece”.

Las comparaciones suelen ser odiosas, se suele decir, pero el pago por la labor de los profesionales de la salud está muy bajo con respecto a la educación o a la Justicia. El salario básico (sin antigüedad ni bonificaciones de ningún tipo) de un director de hospital es de 173.763 pesos. En tanto que el de un director de primaria de jornada completa arranca en los 265.465 pesos. Mientras que el salario básico de un juez parte de los 543.867 pesos.

En el caso de la salud, el cuadro de situación (mala remuneración, hospitales sin insumos básicos, guardias atestadas y episodios de violencia) empuja a los profesionales al pluriempleo y, sobre todo a los médicos jóvenes, a desistir del sistema público porque entienden que la relación esfuerzo-riesgo-salario no está bien compensada. Así, se da el caso de residencias vacantes y especialidades críticas, que son aquellas en las que el número de profesionales es inferior al necesario: pediatría y terapia intensiva son dos de esas.

Sobre esa cuestión retomó Hijano. Observó que “el médico está tan mal pago que tiene dos o tres trabajos y por eso la salud pública funciona nada más que a la mañana. Así, el profesional no puede abocarse a fondo a su tarea principal que es estudiar, capacitarse y atender a los pacientes como corresponde”.

“La disparidad (con un docente o un empleado judicial) no es sólo renumerativa sino también laboral”

Julio Hijano Cirujano y profesor de la UNLP

Por eso, agregó, “el médico huye de los hospitales públicos, no quiere estar al frente de la acción y tiene miedo de atender a los pacientes porque el salario que le pagan es paupérrimo, porque pide insumos y no los tiene, porque trabaja entre el maltrato y la incomodidad. Entonces, busca una salida laboral en otra parte”.

Después, Hijano distinguió con pesar esta realidad con aquellos sueños de juventud, cuando estudiaba en la facultad de Medicina y su anhelo era “terminar en un hospital público como ocurre en otros lugares del mundo, donde los médicos trabajan en hospitales del Estado y no tienen que salir a trabajar en otro lado porque las condiciones laborales son espectaculares. Sucede que en ningún sistema serio de salud existe el pluriempleo como acá. En los sistemas europeo, estadounidense y hasta brasileño la sanidad estatal es de primera y el ámbito privado casi que no existe”.

Paradoja

Por último, el profesor de la facultad de Medicina hizo hincapié en una paradoja: que mientras la unidad académica de 60 y 120 (con ingreso irrestricto) recibe cada vez más alumnos, “hay menos médicos en terreno y no se cubren las vacantes de las residencias médicas” que, explicó, son una beca de estudio que otorga el Estado al estudiante para que se forme en una determinada especialidad.

“Me llama la atención que antes quedaban afuera de la residencia cientos de estudiantes y había cola para entrar a los hospitales públicos porque todos quería ingresar. Hoy en día hay vacantes y es preocupante. Algo está fallando en el Estado que no puede atraer a sus centros de salud a los alumnos que recién se reciben”, completó el médico cirujano.