El abogado platense Fernando Burlando declinó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires de cara a las PASO en el marco de las Elecciones 2023.

"Comunico que no voy a participar en las próximas elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es una decisión largamente meditada, en la que he evaluado numerosas circunstancias, de diversa índole, pero todas fuertemente vinculadas al aporte al bien común y a objetivos que sólo favorezcan los intereses de esta provincia y de esta Patria que amo. En ese contexto, el momento político y social exige un alto grado de responsabilidad y compromiso que de mi parte están al 100%, como ha quedado demostrado en mis acciones y en el fuerte respaldo recibido y expresado en las encuestas y sondeos de opinión sobre mi candidatura. Pero aún así, las condiciones de consenso y armonía necesarias no están dadas. Lo veo diariamente en ese escenario que alguna vez denominé estanque de pirañas, donde se ataca y se muerde por un cargo y no por la prevalencia de las ideas y los proyectos que aporten soluciones a los reclamos de la gente", indicó Burlando en un comunicado publico en su Instagram.

POR QUÉ SE BAJÓ FERNANDO BURLANDO DE LAS ELECCIONES 2023

"Decidí entonces, como alguna vez dijo un gran patriota, desensillar hasta que aclare. Vamos a prepararnos en estos dos años que vienen, vamos a mejorar, a pulir a hacer lo que haya que hacer para que nuestros proyectos sean verdaderas herramientas de transformación y alternativa válida a las Politicas del Fracaso. Vamos a pensar en mejorar esos proyectos de leyes necesarias para salir del estancamiento y la desilución de la gente hacia la política", agregó en el texto.

Además, sostuvo que "en un país en el que nadie renuncia, en el que todos se aferran al cargo que les permita incrementar su patrionio, nosotros decimos que sin consensos y volutad de cambio, todo se reduce a más de lo mismo. Y no somos más de lo mismo".

Agradezco profundamente el apoyo recibido, el compromiso, la voluntad y la convicción para seguir acompañandonos en este camino hacia una transformación en serio. Me queda la tranquilidad de conciencia de haberlo intentado vi la falta de preparación de los candidatos y eso me dijo que este no es el momento, que ya el país no admite más improvisación. Gracias, fundamentalmente a quienes motivaron mi decisión de involucrarme en la política con el fin de dejarles un mundo mejor: mis amores Mery, Delfi, Sarah y Barby".