Santa Bárbara “A” busca el pase al Top 10 del Metro de hockey femenino

Santa Bárbara “A” (22 puntos, sexto) buscará hoy el boleto a la Rueda Clasificación (Top 10) del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División cuando se enfrente contra su par de Ciudad de Buenos Aires “A” (18, octavo).

El partido, que corresponde a la décima cuarta fecha del certamen de Damas de la máxima categoría, se pondrá en marcha a las 14 y tendrá como escenario la cancha del Parque Olímpico -en el barrio porteño de Villa Soldati-; mientras que contará con la televisación de la señal de streaming de Star+.

Cabe destacar que a partir de este partido, el equipo de Gonnet dirigido técnicamente por Matías Cereceda podrá contar Vicky y Mariquena Granatto. Las tres hermanas ya concluyeron su participación en diferentes ligas europeas de hockey.

A todo esto, en el marco de la Primera E3 habrá un duelo platense, ya que se estarán enfrentando Everton (16, octavo) y San Luis “B” (29, escolta a un punto de Miraflores Country Club). El encuentro se jugará en el complejo “Pachi Funes” (7 y 629).

A continuación se detallan el resto de los partidos de los equipos platense en las diferentes categorías de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires:

Primera B: Ciudad de Buenos Aires “B” (6, décimo sexto) vs Santa Bárbara “B” (14, décimo),

Primera C1: San Luis “A” (28, segundo) vs Lomas “B” (17, noveno).

Primera C2: Universitario “A” (24, cuarto) vs San Marcos (9, décimo quinto).

Primera D1: Cardenal Newman “B” (18, noveno) vs Estudiantes “A” (24, sexto) y Santa Bárbara “C” (11, duodécimo) vs Luján RC (25, quinto).

Primera D2: GEBA “C” (30, puntero) vs Universitario “C” (14, décimo).

Primera D3: Banco Provincia “B” (20, séptimo) vs Universitario “B” (23, segundo).

Primera D4: CASI “B” (25, cuarto) vs Santa Bárbara “D” (11, undécimo).

Primera E1: SAG “B” (22, quinto) vs Santa Bárbara “F” (20, octavo).

Primera E2: Gimnasia “A” (27, tercero) vs Regatas de Avellaneda “B” (29, segundo), Estudiantes “B” (25, sexto) vs Banco Hipotecario “B” (12, duodécimo) y Universitario “D” (3, décimo sexto) vs Quilmes “C” (16, octavo).

Primera E4: Santa Bárbara “E” (3, décimo séptimo) vs GEBA “E” (22, noveno).

Primera F2: Asociación Coronel Brandsen (12, décimo tercero) vs Colegio Manuel Belgrano “B” (18, octavo) y Santa Ángela (35, puntero) vs Gimnasia “B” (22, quinto).

Primera F3: Ciudad de Campana (22, octavo) vs Albatros (4, décimo sexto).