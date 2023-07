Más allá del Oro que ganó "Gran Hermano", la nota de los Martín Fierro 2023 este año la dio Jey Mammon. Todas las miradas se pusieron en el conductor y humorista denunciado por abuso sexual infantil, que finalmente concurrió a la entrega de los premios pero una hora y media más tarde del inicio de la ceremonia.

Mammon, quien dio un paso al costado de La Peña de Morfi por la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, asistió al evento de los famosos y se mostró muy a gusto con Jésica Cirio, su excompañera quien, pese a ello se mostró sorprendida cuando se le sentó al lado, un momento que fue captado por las cámaras de la transmisión.

En las últimas horas, el conductor compartió a través de sus stories de Instagram una foto en la mesa, sonriendo con Jésica y Rodrigo Cascón, excompañeros del programa de Telefe. Pero lo que llama la atención es que ninguno de los dos, que fueron etiquetados en la foto, se hicieron eco de esta imagen en las redes.

Quién sí respaldó a Jey Mammon en los Martín Fierro fue Juan Alberto Mateyko, que se acercó a Juan Martín Rago (el verdadero nombre de Mammon) para conversar e incluso le dio un abrazo.

La reacción de Jésica Cirio

Lo que no pasó desapercibida en la noche de los premios más prestigiosos de la TV argentina fue la reacción de Jésica Cirio al ver que Jey Mammon se sentaba en la mesa, una hora y media después de haber arrancado la ceremonia. A Cirio se la vio muy fastidiosa por tenerlo al lado y las cámaras de varios medios la enfocaron justo cuando fue sorprendida por el conductor.

Estuvo más que claro que a la ex de Martín Insaurralde no le gustó nada que su excompañero fuera a la gala y lo demostró con la peor de sus caras, al igual que muchos otros invitados. Lo cierto es que eso a Jey no le importó, ya que solo quiere limpiar su nombre tras la denuncia de Lucas Benvenuto, que lo acusó de abuso sexual durante varios años cuando era menor de edad.

Ya lo había anticipado en la previa a la entrega de los premios diciendo que "el que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él. ¿Voy a ir con una ametralladora? ¿Cuál es el miedo? Estoy más allá de los Martin Fierro y de La Peña de Morfi. Para mí esa noche es muy especial porque va de los premios, es una noche para mí, en lo personal. Es un reencuentro con la gente del medio. Con la gente en la calle es hermoso lo que pasa".

Lo cierto es que algunos de sus compañeros le hicieron caso y abandonaron la mesa dejando a Mammon solo, sentado con su acompañante.