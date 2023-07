VIDEO. Pablo Trobbiani tras Estudiantes - Barcelona en Ecuador: "Me trataron como uno más"

Pablo Trobbiani, quien completa la dupla interina de Barcelona SC con Segundo Alejandro Castillo, habló en exclusiva con Diario EL DIA sobre la derrota de Estudiantes en Ecuador por los 16avos de la Copa Sudamericana.

El interino del club ecuatoriano se mostró satisfecho con el rendimiento: “Estamos muy contentos, no porque sea Estudiantes, sino por cómo se jugó. Estudiantes tiene muchísima historia, he estado allí un año y sé lo que es. El cariño que me tienen y le tengo, me trataron como uno más”.

“Fue un partido importante. Sabíamos que tienen jugadores muy importantes como Carrillo, Boselli, Rollheiser, Ascacibar, Rodríguez, Benedetti, Godoy. Sabíamos que iba a ser complicado”, agregó.

En cuanto al resultado del partido, aseguró que “gracias a Dios nos quedamos con los puntos y merecimos ganar por todo lo hecho en los 90 minutos. La clave fue atacar por los costados”.

Además, destacó dos puntos que Barcelona tuvo a favor, para leer el partido y quedarse con el resultado a favor, de cara al partido de vuelta en UNO: “Sabíamos que tenían debilidades en los costados, que atacaban por ahí con Godoy y Benedetti, que son peligrosos, sobre todo Godoy, fue así el gol. Pero la debilidad estaba por afuera”.

“Lo importante era recuperar enseguida, presionar alto y lo incomodamos bastante”, cerró Pablo Trobbiani.