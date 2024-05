Zorzenón, con el peor recuerdo de Moritán: “época desastrosa”

María Eugenia Zorzenón, madre de Camila Velasco Ferrero, se refirió al romance que su hija tuvo con Roberto García Moritán hace diez años, cuando Pampita todavía no estaba en su vida, obviamente. Y no lo dejó muy bien parado.

“Camila no tuvo suerte. No le tocó una racha maravillosa. Le tocó la época de compartir una hamburguesita con los hijos, comer fideos con manteca y zafaba porque tenía un barcito donde tenía tortas…”, manifestó Zorzenón, en referencia al complejo momento que atravesaba Moritán en ese entonces, recién separado de la multimillonaria Milagros Brito, con quien tuvo dos hijos.

En ese contexto, Zorzenón reveló: “Mi hija siempre se llevaba el agua y el papel higiénico a la casa de Roberto. No me hagan hablar más... Camila toma mucha agua porque toda la vida hizo deporte. Yo también me pongo en el lugar del novio que le diría ‘traete tu agua o tu papel higiénico’. No tuvo suerte, le tocó una época desastrosa”.

Y sumó: “Si sos pobre no está mal compartir una hamburguesa. Si sos pobre, no tenés para comer y vivís en el complejo de alguien (N del R: por el hogar que Moritán tenía en un edificio de la madre de sus hijos mayores) no es un pecado”.

Según Camila Velasco Ferrero, compartieron cuatro años de amor hasta que el vínculo se disolvió de la mejor manera. Para la ex suegra, fue lo mejor que le pasó a los dos: “Yo me alegro que Roberto García Moritán no se haya casado con mi hija y que esté compartiendo con Pampita. Lo mejor que le pudo suceder a él fue Pampita. Los primeros años fue buena persona… Gracias a Dios se casó con Pampita y Camila terminó la carrera universitaria. Para nada hubiera querido que se case con Camila”.