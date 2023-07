VIDEO. Marcelo Trobbiani en exclusiva: "Estudiantes y Barcelona son dos clubes que quiero mucho"

En una entrevista exclusiva, Marcelo Trobbiani dialogó con Martín Cabrera, acerca de su presente, sus pálpitos para el partido de mañana. "Hubiera preferido otro rival", afirmó el exjugador con un gran pasado en Estudiantes.

"Seguramente viaje a La Plata la semana próxima, para estar con la gente de Estudiantes y con mis amigos", indicó Trobbiani.

"Estoy instalado aquí, me han tratado muy bien, hace seis años que estoy como director deportivo de las inferiores y este es mi último año. Estoy muy contento de lo que viví acá en Guayaquil, a pesar de haber jugado solo un año la gente me quiere y me respeta, porque fue el primer equipo que llegó a la final de América", aseguró el exjugador con un gran pasado en el Pincha.

"Mi hijo está con Segundo Castillo, los dos son los entrenadores, y que mañana gane el mejor. No puedo hinchar por nadie. Hubiera preferido otro rival, cualquier otro", señaló. Además, agregó: "Uno de los dos va a quedar eliminado y me va a doler en el alma porque son dos equipos que quiero mucho".

"Si, veo a Estudiantes, es un equipo al que quiero mucho, amo mucho a esa gente y lo llevo en el corazón", confesó el jugador que estuvo cuatro años en la institución albirroja y consiguió dos títulos.

"Estudiantes tiene mística, Boca también, pero hay muy pocos que tienen la copera o de campeonato", expresó al recordar la histórica remontada 3 a 3 ante Gremio con siete jugadores en cancha, tras varias expulsiones.