"Arrancado, arrebatado e ingratitud": durísimo comunicado de Estudiantes por el caso del juvenil Spina

Estudiantes de La Plata emitió este viernes un comunicado en términos muy duros en referencia a la salida del club del juvenil Gerónimo Spina que seguirá su carrera en el Atlético Madrid .

Como había adelantado este diario, Gerónimo Spina es defensor central categoría 2005 y capitán de la Quinta División albirroja que dirige técnicamente Laureano Franchi, la cual disputó el amistoso frente al Bayern Múnich alemán de los últimos días. Desde España venían siguiendo al marcador del León, de buen porte físico.

"Arrebato e ingratitud", así tituló el club el texto. "El juvenil Gerónimo Spina se va del club arrancado, arrebatado, pero por sobre todas las cosas, con una ingratitud manifiesta a todo lo brindado por la Institución a lo largo de su formación, y eso es lo que más duele", sigue.

"Pudo más la codicia, la mirada a corto plazo, el negocio fácil y mezquino, que la posibilidad de crecer dentro de un lugar que lo contuvo y formó durante toda su etapa de juveniles", señala el texto.

"Asesorado por su entorno y representación, pero fundamentalmente por su propia voluntad, el juvenil tomó la decisión de irse escondido y sin permiso por la puerta trasera del Club Estudiantes de La Plata.

"El Club Atlético de Madrid está arrebatando sin permiso alguno, un juvenil formado desde muy chico en nuestra Institución, aprovechándose así de la desprotección legal que enmarca la cuestión, situación por demás sabida por el juvenil Spina, su entorno y representación, como asi también por el mencionado, Club Atlético de Madrid. Las promesas inciertas e inescrupulosas de quienes ejercen la representación de juveniles es una amenaza constante que padecen los clubes formadores. El caso Spina NO es la excepción", se reprocha al club español.

"Estudiantes de La Plata se brinda por completo en la formación de sus juveniles, no solo desde lo deportivo sino también desde lo humano, invirtiendo en capacitación, alimentación y educación", continúa,

Luego, argumentan y describen que "los juveniles asisten sin cargo al primer Bachillerato para futbolistas del país en el Colegio Estudiantes de La Plata. Se forman tanto en lo deportivo como en lo humano, dentro de un club que desde hace más de 100 años se destaca en la formación integral de sus deportistas".

"Hoy nos enfrentamos a un caso que nos deja perplejos y no hace más que manifestar la ingratitud a la formación integral brindada. El oportunismo codicioso para irse sin permiso alguno del lugar que lo formó, y aprovechando el vacío legal, no refleja en absoluto los valores que pregona el Club Estudiantes de La Plata. Sobran los buenos ejemplos de aquellos jugadores que dignifican la historia de nuestro club. El sentido de pertenencia es la marca registrada que nos distingue. Innumerables futbolistas formados en la institución, muchos que han triunfado en las principales ligas del mundo, no hacen más que estar a disposición del club para lo que se necesite, y eso en definitiva es lo que nos abraza y nos hace reconfirmar el camino elegido a lo largo de los años. El repudio a la decisión tomada por el juvenil Gerónimo Spina, su representación y entorno, como así también hacia el accionar del Club Atlético de Madrid es absoluto. Confiamos en nuestros formadores y en nuestros deportistas, entendiendo que lo sucedido con el juvenil Spina no es más que un mal ejemplo y la excepción a la extensa y rica historia del Club Estudiantes de La Plata"2, finaliza.