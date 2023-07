Un partido que será el que termine calificando al semestre

Estudiantes se jugará pasado mañana el balance final del semestre. Aunque a veces sea injusto que un resultado determine la calificación de seis meses, esta vez todo parece indicar que sí. Además de jugarse el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo albirrojo se llevará el boletín a su casa y allí estará la nota final.

El gran objetivo es seguir en competencia internacional. Casi que es una necesidad, por lo que representa desde lo futbolístico y por el ingreso económico. A comienzos de año los deseos eran meterse en octavos de final y terminar dentro de los primeros seis o siete equipos de la Liga Profesional pensando en clasificar a las copas internacionales el próximo año. En ambos ítems está en carrera, pero el primero parece ser el más complejo de alcanzar.

Estudiantes está 1-2 en la serie ante Barcelona de Ecuador. Debe ganar al menos por un gol para llevar la definición a los penales. Pero si quiere meterse en la siguiente fase tendrá que hacerlo por dos tantos de diferencia, algo que asoma como difícil teniendo en cuenta que es una de las máximas falencias del plantel, al menos en los últimos seis partidos.

Por eso la crítica a Eduardo Domínguez la noche del sábado. Haber expuesto a varios de sus jugadores a una derrota segura fue un mal cálculo. Así como a Abel Balbo se le recriminó por su manejo del grupo en gran parte de su ciclo, ahora el actual DT se equivocó.

Principalmente no debió poner en cancha a jugadores que llegan agotados física y mentalmente. No era el partido para jugar, ya que exigía una dinámica especial y esos jugadores no podían dar el ciento por ciento.

El caso más crítico es el de Benjamín Rollheiser. El número “10”, el que despierta la esperanza del equipo cada vez que encara con la pelota en sus pies vivió el peor día del año. No había necesidad de exponerlo a semejante silbatina teniendo en cuenta que se había ido libre de Club de Núñez. ¿Por qué hacerle eso? “Es como que te obliguen a ir al casamiento de tu ex esposa”, dijo un hincha en Twitter y tan equivocado no estaba.

Si el Pincha supera a Barcelona (E) podrá considerar positivo al primer tramo del año futbolístico

También dejó muchas dudas la defensa que pasó en cancha, con cuatro laterales, dos de ellos para jugar como centrales. ¿Tan mal está Ezequiel Muñoz para no ser tenido en cuenta o será titular contra los ecuatorianos?

Es verdad que el plantel no ofrece muchas variantes y que tras una serie de lesionados salió a la luz la falta de recambio. Por eso el DT debió meter mano en juveniles o en esos jugadores a los que no ve del todo bien, porque el verdadero objetivo es otro. Y es muy importante desde lo deportivo y económico.

“El martes es un momento de quiebre, en el que vamos a ver para qué estamos. El hincha debe estar ilusionado, necesitamos su apoyo. Le pedimos al hincha que esté, porque el equipo va a estar”, expresó el DT en la conferencia de prensa del sábado en el Monumental.

Para ese partido Estudiantes podría tener a José Sosa como titular, y recuperaría a Santiago Núñez, que si bien llegaría con lo justo estará para ser de la partida. Del mismo modo Mauro Boselli, que se recuperó de una indisposición estomacal.

Ahora bien, el tema del delantero es una incógnita, porque parece haber quedado debajo de Guido Carrillo en la consideración del entrenador.

El Pincha se juega el semestre en 90 minutos. Si se clasifica a octavos tendrá una calificación de buena para arriba, pero si le toca quedar eliminado dejará varios grises y la sensación de objetivo no cumplido, con varios jugadores

BARCELONA VIAJÓ A LA ARGENTINA

El plantel de Barcelona viajó ayer desde Guayaquil a Buenos Aires para no pasar contratiempos y aclimatarse al frío argentino. Llegó a Ezeiza pasadas las 20 de la mano de su nuevo entrenador, el uruguayo Diego López.

La delegación ecuatoriana se alojó en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires y esta tarde se entrenará en el predio de Independiente, para luego regresar al mismo lugar porteño.

A la Argentina viajaron Javier Burrai, Víctor Mendoza y Justin Cornejo (arqueros); Pedro Perlaza, Pedro Velazco, Jordan Morán, Bryan Caicedo, Carlos Rodríguez, Luca Sosa, Joshue Quiñonez, Jeison Mina, Alejandro Rendón y Segundo Portocarrero (defensores); Fernando Gaibor, Leonai Souza, Bruno Piñatares, Damián Díaz, Janner Corozo y Adonis Preciado (volantes); Fidel Martínez, Agustín Rodríguez, Francisco Fydrisweski y Jonatan Bauman (delanteros).