Fernanda Iglesias pegó muy duro contra su ex y confesó el motivo por el que jamás se reconciliaría

Claro está que, la periodista Fernanda Iglesias se convirtió en noticia durante las últimas semanas tras confirmar su separación con Pablo Nieto con quien estuvo en pareja durante 14 años y según confirmó la propia periodista y panelista de LAM, el motivo de la ruptura fueron varias infidelidades de él y ella se enteró luego de que decidiera irse a España a probar una nueva vida.

Ahora, Iglesias utilizó sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y expresó nuevos detalles de la separación con el productor. Incluso reveló por qué jamás podría perdonarlo y reconciliarse con él: “No hay reconciliación posible con alguien que te dice ‘no te aseguro que no te voy a volver a cagar’”.

“Pablo era un tiroteador serial”, le comentó otra persona quien no buscó hacer una pregunta sino una afirmación. Sorprendida por el mensaje, Fernanda le consultó: “¿Cómo sabés?”. También algunas personas interesadas en conocer a la panelista indagaron sobre si ella ya estaba saliendo con alguien. “¿Cómo voy a tener pareja? Me acabo de separar”, negó de manera contundente.

Asimismo, desde los medios, Fernanda brindó detalles íntimos de la ruptura con Nieto. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, aclaró la panelista, quien en marzo de este año había decidido continuar su vida en el Viejo Continente, pero regresó tres meses después.

Finalmente confesó: “En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, cerró Iglesias.