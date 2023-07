La carne está “contenida”, pero creen que la inflación la hará subir

Uno de los alimentos más populares entre los argentinos, la carne vacuna, tiene el precio contenido, pero en las carnicerías afirman que es tal el aumento de los costos, que el veranito para quienes consumen no durará mucho más.

“Desde marzo que los cortes vacunos no tienen un aumento importante”, resumió el carnicero Mariano Colaianni.

El comerciante indicó que después de la pandemia los aumentos de la carne se dieron cada 4 o 5 meses, sin embargo agregó que en algún momento los precios se acomodarán acorde a la inflación.

“Entre enero y febrero hubo un gran aumento y también en marzo, pero ahora quedamos muy abajo”, apuntó el comerciante ante la consulta de este diario.

Desde su carnicería de la avenida 60, Juan Carlos Marchán fue categórico: “La carne no aumentó nada”. No obstante, reconoció que lo que subió de manera agigantada fueron los insumos y los impuestos.

“Todo eso el carnicero lo tiene que volcar al precio de la carne, el valor de la luz, de los impuestos, de las bolsas, todo aumentó mucho más que la res”, dijo Marchán.

El carnicero insistió en que aún cuando no subió la carne en el Mercado, el resto de los costos obliga a subir de a poco su valor, “porque si no, no cubrís los costos”, sostuvo y calificó como “descarnada” la presión tributaria.

En el sector frigorífico también se analiza el cuadro. El directivo de una de las industrias de la Región indicó que la carne aumenta menos que la inflación porque la oferta de ganado fue muy abundante, entre otros factores, por la gran sequía. “Los feedlots también se llenaron para liberar espacios en los campos y eso aceleró más la oferta”, apuntó. Además, analizó que otro factor es el limitado poder de compra del consumidor.

Según datos oficiales, el precio promedio de la carne vacuna en junio 2023 se incrementó un 1.5 por ciento si se lo compara con la medición del mes anterior; y se observa un aumento promedio del 71.3 por ciento con respecto a junio de 2022, cifra bastante más baja que la inflación anual.

El precio del pollo fresco tuvo una caída del 6.5 por ciento, con respecto a mayo de 2023, y un aumento del 100.5 por ciento versus junio de 2022. El precio del pechito de cerdo tuvo una suba del 2.9 por ciento con respecto al mes anterior, y del 96.2 por ciento comparándolo a los valores registrados un año atrás en el AMBA.

El precio de la carne vacuna en las carnicerías exhibió alzas del 1.1 por ciento durante junio 2023, y 67.5 por ciento con respecto al mismo mes de 2022.

Por otro lado, el precio promedio de la carne vacuna en supermercado mostró una variación del 2.4 por ciento con respecto al mes anterior y del 81 por ciento con respecto a junio de 2022.

Las principales alzas en precios promedio se dieron en el picada especial (3.8 por ciento), cuadrada (3.7 por ciento) y hamburguesa congelada (3.6 por ciento).

En contraposición, las mayores caídas se dieron en la picada común (-5.4 por ciento), tapa de nalga (-2.1 por ciento) y cuadril (-0.8 por ciento).

Actualmente, cortes como el peceto tiene un precio superior de $301.95 (12.2 por ciento) en supermercados, al igual que la colita de cuadril $431.78 (17.8 por ciento).

El precio de la falda tiene una diferencia de $486.97 (-37.7 por ciento) más económico en los supermercados que las carnicerías así como también la picada común $338.91 (-27.7 por ciento).

Aumento en los Precios Justos

Según informó la Secretaría de Comercio, rigen nuevos valores en los sietes cortes de carne vacuna de consumo masivo que forman parte del programa Precios Justos Carne. Se aplicó un 5 por ciento de aumento y los valores se mantendrán vigentes hasta el próximo 15 de agosto.

En promedio, la carne viene aumentando la mitad que la inflación mensual

La falda cuesta $ 802 por kilogramo, mientras que el asado y la tapa de asado, $ 1.231 por kilo. En tanto, la paleta se comercializa a $ 1.323 por kilo, matambre a $ 1.558, vacío a $ 1.608 y la nalga a $ 1.635.

El programa parte de un acuerdo de la Secretaría con representantes del sector ganadero, incluyendo las empresas nucleadas en el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra).

Los cortes estarán disponibles todos los días en supermercados, hipermercados y carnicerías adheridas de todo el país.

En el caso de la región patagónica, los cortes son deshuesados y hay que agregarles un 6 por ciento de diferencial.

Comercio también reafirmó la vigencia del 10 por ciento de reintegro en las compras realizadas con tarjetas de débito en carnicerías.