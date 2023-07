VIDEO. La macabra historia de "Jijiji" de "Los Redondos", en una película que se filma en La Plata

"Jijiji", la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que alimentó durante décadas el "pogo más grande del mundo" y que se erigió como una de las más emblemáticas del rock argentino, tendrá pronto su alter ego en el cine. Se trata de una versión desde el séptimo arte de la tétrica historia que rodea a la letra que el Indio Solari plasmó en el disco “Oktubre” de 1986. Como no podía ocurrir de otro modo, la obra se filma en La Plata y desde el vamos tiene como título “Los ojos bien abiertos”, un extracto del fervoroso himno ricotero.

José Keidel, el director que lleva adelante la apuesta cinematográfica, contó a EL DIA que ineludiblemente el filme "tiene que ver con el tema 'Jijiji' de Los Redondos, un tema emblema de la banda". "Yo me basé en el mito de la canción, en la historia de la chica, más allá de la letra de Los Redonditos". "La banda nunca confirmó si el hecho es verdadero o no. Y está bueno para que el oyente pueda hacer su propia interpretación de la historia. Y la idea es que con la película suceda lo mismo", dijo.

Desde un departamento de La Plata en donde por estos días se están rodando algunas escenas, Keidel aseguró que "estamos en la mitad del rodaje". "Para fines de septiembre de este año ya la vamos a estar viendo", anticipó. "Hay un grupo de actores y actrices pero también hay un grupo de editores", sostuvo sobre los tiempos de la producción de la película.

"Aquí se charla, se filma, se ordenan cosas. Dormí tres horas y a las 7 de la mañana estaba levantado de vuelta, tomando un cafecito para empezar a trabajar", contó sobre el ritmo y la dinámica que lleva al cine el mito policial que gira en torno a “Jijiji”.

Keidel también adelantó que "el estreno, obviamente, va a ser acá, en La Plata".

Los actores, por su parte, contaron que "es todo un desafío" realizar las interpretaciones en torno a una canción de la talla de "Jijiji". "Nos llega mucho, de muy adentro. Es algo que a uno lo mueve". También resaltaron la experiencia al deslizar que "compartir este espacio con el grupo que se armó es pura alegría".

"No lo soñé"

La lírica oscura plasmada por el Indio Solari en "Jijiji" siempre despertó curiosidad en el mundo ricotero. Algunos fanáticos que fueron tras las huellas de la canción, sostienen que la letra es la remisión de un macabro caso policial acontecido en la ciudad de Mar del Plata en el verano de 1985. El Indio Solari y Skay Beilinson, cada uno por su lado, han hablado del tema pero desde otros ribetes. "Si es una leyenda urbana o un hecho verdadero, todavía no se sabe bien. Es todo un mito", comentó el director de la película.

Lo cierto es que tras cuatro décadas de circulación de la canción que ha hecho temblar estadios, el mito cuenta que en un verano de 1985, cuatro chicas se encontraban vacacionando en Mar del Plata, cuando conocen a un joven que las invita a un club nocturno.

Al día siguiente, las jóvenes se predisponen para ir a bailar, pero una de ellas decide quedarse en la casa, acusando sentirse mal. Al llegar a la puerta del club, otra de las chicas se da cuenta que no tiene su DNI y regresa a buscarlo. Al ingresar al domicilio, decide no prender la luz, para no despertar a su amiga, ya que recordaba dejar a mano el documento, lo toma, cierra la puerta y se va.

Transcurrida la noche, las amigas regresan y se encuentran con la escena tétrica: su amiga había sido asesinada y en la pared se encontraba escrita la leyenda: "JIJIJI GRACIAS POR NO PRENDER LA LUZ".