“Acerté”, afirmó Cavallo ante el avance del “verde”

El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó la coyuntura económica y le dejó una recomendación concreta al presidente Javier Milei para “alcanzar la estabilidad cambiaria y el crecimiento sostenido”.

En una publicación en su blog personal, Cavallo admitió que su pronóstico sobre los efectos de una salida temprana del cepo no se cumplió completamente.

“Acerté sobre que habría un salto cambiario que no necesariamente provocaría aceleración inflacionaria, es decir que no habría traspaso a precios (pass through) significativo. Pero no acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, señaló.