Bicisenda y polémica: rechazan más cemento en la rambla de 53

Una vez más, las bicisendas que diseña la Municipalidad de La Plata en la Ciudad generan polémica y quejas entre vecinos. Esta vez, quienes viven en las inmediaciones de Plaza Malvinas estallaron de furia por la construcción de una bicisenda sobre la avenida 53, en el tramo de 20 a 23.

El reclamo se hace porque la obra se lleva adelante sobre la rambla que está parquizada y modifica ese espacio verde que consideran de importancia para el barrio. “No queremos más hormigón” fue una de las frases salientes de la reunión que llevaron a cabo los vecinos para pedir que los escuchen y se de marcha atrás con el proyecto vial.

“Estamos muy enojados porque en ningún momento la Municipalidad vino a consultarnos nada. Esta zona padeció la inundación de 2013 y si no hubiéramos tenido este espacio verde las consecuencias hubiesen sido peores”, planteó Silvia, una frentista de la zona.

“No queremos más hormigón, queremos mantener el espacio verde, es lo que se necesita hoy en día”, enfatizó la mujer. “Es una obra de tres cuadras en el término de un mes”, dijo luego de que las máquinas su pusieran a trabajar en el lugar.

Otro vecino reunido con el grupo que está en contra de la obra, recordó que “el tema bicisenda ya lo hablamos oportunamente porque se intentó hacer lo mismo del otro lado del Parque San Martín. Está hecha la bicisenda porque comunica con el Centro. Pero de este lado no tiene sentido hacerla ¿Sacar un espacio verde de tres cuadras? Es un espacio importante para nosotros”, planteó.

También hubo quejas por la ciclovía que se instaló hace poco en diagonal 74, desde Plaza Moreno hacia el Cementerio.

“Tenemos aquí un espacio verde que lo conservan los vecinos. Casi no pasan autos porque está cortado por la plaza, están sacando muchos metros cuadrados de tierra fértil, espacio verde. La forestamos nosotros la rambla. En la otra cuadra hay cinco palos borracho que los colocamos nosotros porque Espacios Verdes no te da bolilla”, dijo el hombre y lamentó que “árbol que se cae es árbol que no se repone. El cemento que están por colocar acá lo podrían llevar a la periferia y que la pobre gente tenga acceso a una ambulancia”.

Los frentistas explicaron que se presentó un amparo hace mucho tiempo porque querían hacer esta bicisenda y “afortunadamente lo pudimos parar. Ahora, nos atacaron de esta manera: vinieron directamente con maquinaria y se pusieron a trabajar”.

En ese sentido, otro vecino de 51 entre 22 y 23, se comunicó con este diario para plantear su enojo por la incipiente obra Municipal: “La rambla de 51 está destruida por la feria que se instala dos veces por semana. La gente mayor ya no puede caminar por ahí porque se cae. En vez de gastar el presupuesto en reparar eso u otras veredas rotas se ponen a hacer una bicisenda sobre un espacio verde por el que casi no hay tránsito, es un despropósito”, comentó Carlos.

“No se entiende la lógica que usan para `mejorar´ la Ciudad, porque quiere copiar a Capital Federal y nosotros somos otra cosa”, finalizó el frentista.