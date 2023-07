El milagro de Juli: la historia de la joven platense que “volvió a nacer”

De repente, todo se volvió negro, confuso. Pocos segundos después de haber cruzado la avenida 7 por calle 55, y cuando iba por la mitad, Julieta quedó entre los dos vehículos que impactaron y salieron despedidos con extrema violencia a centímetros de su humanidad. Julieta, una joven de 26 años que atiende todos los días a mujeres víctimas de violencia, problemáticas de adicciones y niños vulnerables, solo alcanzó a agacharse luego del choque y se salvó de milagro, en pocas palabras, “volvió a nacer”.

Fue el pasado miércoles, exactamente a las 7 de la mañana, cuando Julieta Ballesteros se dirigía a su trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, donde atiende en la Línea 102. Como cada día, la joven nacida en La Plata y criada en el Hogar Pantalón Cortito tomó la calle 55 y cruzó la avenida 7 y, al llegar a la rambla, vio “su vida pasar en un segundo”. En medio de las imprudentes maniobras, solamente recibió algunos golpes de los pedazos de chapa que volaron.

“El día más feliz de mi vida, cuando naciste. El segundo día, ayer, cuando volviste a nacer. Julieta es mágica”, reafirmó su madre, Natalia, tras el hecho y esta sensación de tener un “Dios aparte”, esa segunda oportunidad que le presentó esta vida a su hija.

Por la velocidad y la forma del impacto, cuando los autos chocaron, rebotaron en forma de V y las imágenes posteriores fueron impactantes. Tal como mostró la cámara de seguridad de la Comuna, y como bien informó EL DIA en su edición anterior, fueron centímetros los que separaron al siniestro de una verdadera tragedia.

Es ahí donde algo mágico y extraordinario sucedió. Julieta se salvó, así como ella salva con amor a muchos chicos con trabajos solidarios en la Ciudad. La protagonista de esta historia es una trabajadora comunitaria en el hogar Pantalón Cortito, donde también participa activamente su madre, que es psicóloga. Además está abocada y comprometida con su labor en el Centro de Salud Teko Pora, que funciona en el barrio de San Carlos.

Julieta se dirigía a su trabajo como todas las mañanas cuando la vida le dio “otra chance”

“La verdad que estoy mucho mejor, tengo obviamente mis momentos. Estoy muy agradecida de estar viva, y de ver a mi alrededor todo el cariño y el apoyo de la gente que quiero y me quiere”, expresó la joven a un medio que funciona en el hogar comunitario tras el terrible episodio.

En su estremecedor relato la damnificada también contó que el golpe que recibió le provocó una herida en el pie: “Tengo un golpe bastante feo de uno de los autos que explotó e impactó en mi pie. No puedo creer que esté con vida”, sentenció Julieta.

La joven, conmovida por el cariño recibido durante las últimas horas, también se tomó unos minutos para expresar una reflexión personal que le dejó este suceso que según afirmó, la marcará por siempre.

“Creo que una de las cosas que nos preguntamos cuando nos pasan cosas así, tanto a nosotros como a la gente que queremos, es: ‘¿Ahora qué hago con esta vida tengo, con este regalo?’, expresó, y agregó: “De alguna manera, en este análisis que hice tanto ayer como hoy, uno de los pensamientos que se me hace recurrente es reforzar la convicción que siento de que el sentido es con otros. A veces creemos que los propósitos y los proyectos son individuales y tienen que ser enormes, extravagantes y que eso va a dar sentido a nuestra vida y la verdad es que, desde los lugares en los que estamos, me doy cuenta de esto, de la importancia que tenemos en cuestiones que por ahí para nosotros es cotidiano y que generan un impacto en la vida de otros. Esto no lo hago yo Julieta Ballesteros porque soy una iluminada, sino que es una construcción colectiva reafirmando mis decisiones, sintiendo que es por acá. La salida es con otros, siempre”, completó.

“Solamente se me ocurre que sos mágica, siempre lo fuiste”, expresó Natalia, su madre

Cabe marcar que la joven por estas horas se recupera del golpe, y así como ella, ninguno de los involucrados en el accidente debió ser trasladado a un hospital.

EXPLOTARON LAS REDES SOCIALES

La dramática escena en donde Julieta se salvó de milagro se viralizó en redes sociales y recorrió el país entero. “Volvió a nacer”, “La protegieron los santos”, fueron varios de los títulos que encabezaron el video.

En Facebook, Héctor Ortíz describió a la joven de la siguiente manera: “Julieta compartió su vida, sus padres, su abuela, con decenas de chicos de la calle. Pantalón Cortito tiene una historia llena de milagros. De milagros que hizo el amor y la ternura. Y Julieta es parte de esta historia de amor”.

Asimismo agregó: “Julieta presenció desde chica los cientos de milagros que se daban en Pantalón Cortito. Nuestras misas en el Predio Patria Grande en la capilla de la Virgen de Copacabana, con el cura Carlitos Gomez. ‘¿Cómo no creer en milagros??’ Cómo no creer que Julieta tuvo a su lado el ángel de los pibes, de los que están y los que no, cuidándola”, concluyó.

Por su parte Natalia, madre de Julieta, le dedicó unas sentidas palabras también a través de la red social: “Los sustos son sólo eso...y nada menos que eso. Son una lavada de cara con agua helada, que nos recuerdan que nada vale más que este instante. Los diarios dijeron: “mujer con un Dios aparte”, “mujer se salvó de milagro”, y cosas por el estilo. Sucede que ellos no saben, nunca supieron, de tus largas noches con Harry Potter y Hermioni. No mencionaron tu magia”.

Por último agregó: “Hoy sí creo en los milagros, en la magia de tus milagros: en ese espacio que lograste hacerte entre los autos. Intento adivinar qué pensaste, pero solamente se me ocurre que sos mágica”.

Tiene 26 años y fue protagonista de una historia conmovedora / Redes