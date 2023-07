“Milagro de recuperación”: Ximena Capristo se reencontró con Silvina Luna y habló de su salud

En “Intrusos” contaron ayer detalles de la salud de Silvina Luna que sigue internada en el porteño Hospital Italiano, debido a las complicaciones derivadas de la operación estética que en 2011 le hizo Aníbal Lotocki, y que la dejaron al borde de la muerte. Sin embargo, gracias a una “recuperación milagrosa”, según definió ayer su íntima amiga Ximena Capristo, la actriz está recuperándose.

“Hay una recuperación muy positiva. Poco a poco está saliendo y ya está en una habitación normal”, contó ayer Guido Záffora en el programa de América antes de dar paso a la nota con Capristo, quien, junto a su marido, Gustavo Conti, conocieron a Silvina en “Gran Hermano” y desde entonces mantienen relación.

“La pasamos muy mal, pero peor la pasó ella. Nosotros, muy tristes. Teníamos la esperanza de que las cosas salgan bien y surgió este milagro de recuperación. Digo milagro porque ella estuvo muy grave”, reveló Capristo y contó cómo fue el reencuentro con ella.

“Estuve con Silvina. La abracé mucho, la besé. Yo quiero que me vea fuerte, que no me vea angustiada, ni mal. Somos nosotros los que le tenemos que dar fuerza. Ella es la que va a salir adelante de a poquito, pasito a pasito. Tenemos la fe de que va a salir adelante. Es el tiempo. Ella estuvo muy grave”, aseguró.

Sobre la situación en la que la dejó Aníbal Lotocki, dijo que “me da mucha bronca porque es una mina buena, de fierro, una luchadora. Tiene tantas cosas a favor y que le haya pasado esto... A él lo quiero matar. Me parece que tiene que estar preso y confío en la Justicia”.

La semana pasada, Silvina Luna dejó la terapia intensiva y pasó a una sala intermedia. “No quiere decir que esté muchísimo mejor esto”, advirtió Ángel de Brito, quien agregó que mantiene la “misma aparatología y control que en terapia intensiva” pero es una avance “psicológicamente”.